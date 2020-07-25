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Олег Винник на Подоле поборол свой большой страх: фото

Сегодня, 11:21

Певец прокатился на колесе обозрения и исполнил несколько своих хитов

Популярный певец Олег Винник, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", поборол страх высоты и поднялся на колесо обозрения, которое находится на Контрактовой площади. Киевляне и гости города были приятно удивлены, увидев любимого артиста.

Огромное колесо в историческом центре Киева манит украинцев уже несколько лет подряд. Одним нравится ощущение полета, другим – восхитительный пейзаж, открывающийся с высоты. Но не все готовы подняться так высоко.

Олег Винник в числе тех, кто не так просто согласится на такой экстрим. Однако для съемок праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое выйдет 24 августа на телеканале "Украина", певец сделал исключение.

Олег Винник выступил на Подоле в Киеве
Олег Винник выступил на Подоле в Киеве
Фото: телеканал "Украина"

"Это такой масштабный национальный праздник, поэтому и номер должен быть масштабный. Кстати, я катался на колесе обозрения уже второй раз, но именно в Киеве – впервые. Несмотря на то, что на высоте чувствую себя немного дискомфортно, поднялся и понял, как же красиво выглядит столица сверху.

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Убежден, что каждому нужно забыть о страхе высоты, подняться наверх и взглянуть на свою родную страну. Это незабываемое ощущение. То же самое я чувствовал более 20 лет назад, когда прилетел сюда, к себе домой, на самолете и впервые увидел родную землю с высоты птичьего полета", – признался Олег Винник на съемочной площадке телеканала "Украина".

Олег Винник выступил на Подоле в Киеве
Олег Винник выступил на Подоле в Киеве
Фото: телеканал "Украина"

После катания певец исполнил для гостей Подола песни "Наталя-Наталі" и "Безумная любовь". Увидеть зрелищное выступление Олега Винника зрители смогут в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" 24 августа на телеканале "Украина".

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских и Павла Зиброва. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Накануне Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички.

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