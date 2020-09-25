Олег Винник о карантине и выступлениях: "Если все затянется, мы не выдержим"

По словам продюсера Олега, следующий год будет сложным для всех артистов

Олег Винник провел концерт в Одессе и рассказал, что будет с его выступлениями, если карантин из-за пандемии коронавируса затянется.

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй).

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Как мы сообщали ранее, Оля Полякова и другие артисты бьют тревогу, ведь сфера культуры может эту пандемию и не пережить. Хотя обывателям и кажется – артисты "с жиру бесятся".

"Не может одна Оля кричать на весь мир за шоу-бизнес или кто-то за какую- то другую сферу. Но у всех одна и та же ситуация. У нас небольшое количество персонала, но в моем бытии это очень непросто. Если так будет затягиваться, то нет, конечно, не выдержим. Это нужно просто быть неадекватным человеком и не уважать профессию, чтобы сказать, что артисты "с жиру бесятся", – объясняет Винник "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Певец Олег Винник Фото: телеканал "Украина"

Олег признается: экономить на качестве и выступать под фонограмму не будет никогда, как и урезать зарплату своей команде, поэтому как быть дальше – тоже не знает. Подтверждает слова артиста и его продюсер Александр Горбенко.

"Пока ситуация такая. Но я думаю, что это вот конец года, в следующем году будет совсем плохо", – говорит Александр.

Олег Винник признался, что для него – большое счастье, когда поклонники не покидают его, продолжая посещать концерты.

"Они всегда и везде со мной. Думаешь: "Господи, это настолько круто, когда люди и в этой ситуации веселые. Они находят возможность, время, силы, здоровье и средства, чтобы быть с тобой", – сказал артист.

Напомним, Олег Винник показал страстные фото с Аленой Шоптенко.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться