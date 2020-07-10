Олег Винник о карантине: "Сидел и разговаривал сам с собой"

Артист рассказал, как он провел период самоизоляции

В эксклюзивном интервью "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" популярный украинский артист Олег Винник поделился подробностями концерта, который даст в свой день рождения, и рассказал о своем отношении к возрасту. Несколько месяцев карантина певец провел в студии в Германии. Вернувшись в Украину, сразу же принялся за работу. Признается – очень соскучился по объятиям друзей и эмоциям. От одиночества артист спасался юмором.

"Чем я занимался на карантине? Сидел в студии и разговаривал сам с собой, это, кстати, очень помогает, – смеясь, комментирует Олег Винник. – Это хорошие процедуры – где-то попеть, где-то подшутить над собой".

Олег Винник Фото: пресс-служба

Артист признается, во время карантина его не раз просили дать онлайн-концерт, однако для него это было слишком неудобно, ведь работать без живых зрителей и искренних эмоций он не привык. Однако уже через несколько недель он все-таки даст онлайн-концерт в дополненной виртуальной реальности – зрители смогут с помощью аватара виртуально войти в зал, найти свое место, увидеть соседей и даже сделать селфи с певцом, подарить ему цветы и поцеловать! Такие технологии применяются в Украине впервые. Концерт состоится в день рождения артиста, ему исполнится 47 лет.

"Я никогда не обращаю внимание на свой возраст и не обижаюсь. Мне кажется, что мужчине вообще не стоит обижаться, если тебе дают больше лет. Это неважно! Важно внутри – в душе и сердце – оставаться юным", – рассказал артист.

Кроме того, Олег Винник отметил – из-за кризиса среднего возраста он не переживает. Оказалось, что "мистер-счастье", как его называют поклонницы, только недавно в полной мере почувствовал себя счастливым.

"Буду откровенен – ​​я в последние годы только начинаю чувствовать вкус жизни. Я понимаю, что счастье с каждым днем ​​жизни становится все слаще и слаще", – с улыбкой отмечает Олег Винник.

Куда исчез Олег Винник? Смотрите в видео ниже:

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