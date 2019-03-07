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Олег Винник о первом поцелуе: "Было реально больно"

Певец объяснил, что первый поцелуй у него произошел с любимой девушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Олег Винник Фото: пресс-служба
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Знаменитый украинский певец Олег Винник откровенно рассказал о свое первом поцелуе и весенних концертах для любимых поклонниц.

 "На самом деле первый поцелуй уже не помню. Как правило, он не бывает удачным, наверное, так же, как и первая близость. Этому нужно научиться. А вот, что такое настоящий поцелуй я почувствовал уже с моей любимой. Он отличался тем, что девушка сначала меня сильно укусила. Было реально больно, до слез. Но впоследствии именно она научила меня целоваться правильно и вообще любить это делать", – признался музыкант в интервью изданию "Телегид".

Олег Винник Фото: пресс-слжуба артиста
Олег Винник Фото: пресс-слжуба артиста

Говоря о своих весенних концертах, Винник подчеркивает, что связь между ним и его зрителем с каждым годом становится все крепче. "Я научился в полной мере наслаждаться любовью зрителей. И еще больше замечаю между нами любовную нить, которую нельзя потрогать. По-настоящему это ценю и очень этим дорожу. Программа о любви, она включает новинку – премьеру песни "Роксолана". Эта композиция будет звучать в летнем стадионном туре, также планирую исполнять ее на весенних концертах", – отметил артист.

Напомним, Олег Винник презентовал долгожданный клип с Сумской и Роговцевой.

Кроме этого, Олег Винник рассказал о роли, в которой ему отказали.

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