Олег Винник о своем стиле: " У меня есть футболки со стразами"

Певец рассказал, что из одежды ему больше по душе

Олег Винник. Фото: Виктор Окремов

Знаменитый украинский артист Олег Винник, который недавно отпраздновал свое 45-летие, в спецвыпуске программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, как подбирает свою одежду.

Отметим, что стиль певца практически не менялся, и заметное место в его гардеробе занимают классические костюмы.

Олег Винник признается, что эти костюмы выбирает сам, а основное требование – удобство: "Я люблю, чтобы костюмы были практичными. Чтобы в них можно было работать, а не выйти на сцену, как павлин в однодневном костюме за 10 тысяч евро (смеется), и где-то его угробить на следующий день".

Сложно не заметить, что особую страсть певец питает к рокерской одежде: байкерские ботинки. Таким его видят зрители на каждом концерте каждого концерта. "Во втором акте концертов все более рокенрольное. У меня есть стиляжные футболки в стразах, яркие. Но это больше связано с рок-н-роллом, а не с пафосом", – отметил артист.

Ранее Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме и поделился туристическими планами на будущее.