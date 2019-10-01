Олег Винник объяснил свою гражданскую позицию

Певец прокомментировал появление в проекте #ВСЕММИР

Олег Винник Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Популярный украинский исполнитель Олег Винник принял участие во флешмобе ко Дню мира. Однако видео, на котором исполнитель призывает поклонников жить в мире, без его согласия было использовано в российской акции #ВСЕММИР.

Узнайте в видео, на что шли поклонницы Олега Винника, чтобы пообщаться с ним:

В рамках пресс-конференции с представителями телевидения Олег Винник объяснил, что согласился принять участие исключительно во флешмобе. В клипе группы "МИР 519" видео Олега Винника было использовано без ведома самого артиста. Кроме того, артист заявил, что требует от организаторов вырезать его обращение из общего ролика.

"Со мной об этом не договаривались, и я никогда бы не согласился сняться в клипе ни одного артиста. Сразу после выхода видеоролика мы обратились к организаторам с требованием изъять нашу часть видео", – утверждает Винник.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник также отметил, что в течение последних трех лет ему предлагают туры по всей России, у артиста множество заказов, однако он не согласился ни на одно предложение.

"Это моя твердая позиция из-за ситуации в моей стране. И, в первую очередь, это человеческая позиция гражданина Украины", – подчеркнул Олег.

Ранее мы также писали, что Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым.

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