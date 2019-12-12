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Олег Винник, Оля Полякова и Злата Огневич рассказали о гаданиях на Андрея

Олег Винник вспомнил мистический случай

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00

13 декабря отмечают День Андрея Первозванного. Несмотря на то, что это великий христианский праздник, в народе верят, что в ночь на Андрея можно узнать свое будущее. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, популярные артисты признались, верят ли они в гадания. Какое мистическое событие произошло с Олегом Винником? И какая певица называет гадалок не иначе, как аферистками?

По словам Златы Огневич, когда-то вместе с подружками они пытались предсказать судьбу. Сбылось ли что-то в итоге – артистка не помнит, но сам процесс был занимательным.

"Мы с девочками, как и все, гадали, не проверяла, сбылось ли что-то у них... Но помню, как мы капали воск в воду и читали, какие там фигурки появляются, – говорит певица. – Еще рисовали квадратики какие-то на зеркалах и всматривались туда, чтобы что-то интересное увидеть. Не помню, сбылось ли что-то, но сам процесс интересный был".

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: пресс-служба

Считается, что в ночь на Андрея должны гадать только женщины. Олег Винник признается – сам он такими вещами никогда не занимался, однако был в его жизни случай, когда произошло нечто странное.

"Конечно, девочки в селе что-то гадали и, помню, был случай, что упал потолок. Мы сидели в каком-то помещении, не в доме, и когда обрушился потолок, разбежались, как мыши. Поэтому я говорю – не нужно заниматься этими вещами", – отметил Олег Винник.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оля Полякова, хоть и называет себя Королевой ночи, не только сама не гадает, но и недолюбливает ворожей. Артиста убеждена – мы творим будущее собственными усилиями.

"Я вообще не люблю гадания, думаю, что человек сам творит свою судьбу. Когда тебе что-то нагадали, оно над тобой висит, и ты свою жизнь подстраиваешь под эту вымышленную-нагаданную судьбу какой-то глупой аферисткой. Я только так называю этих гадалок. Не надо себе ничего гадать, просто придумайте свое будущее и делайте все для того, чтобы оно сложилось", – рассказала Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Увидеть зажигательные выступления Златы Огневич, Олега Винника, Оли Поляковой и других популярных артистов зрители телеканала "Украина" смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также рассказали, как гадают на суженого на Андрея.

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