Олег Винник опроверг слухи о своем уходе в политику

Популярный певец рассказал, готов ли баллотироваться в президенты

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник не планирует идти в политику, как это сделали некоторые его коллеги по шоу-бизнесу, однако ему предлагали миллионы долларов за решение баллотироваться в президенты. Об этом артист признался в своем недавнем интервью.

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Звезда украинской сцены не спешит заявлять о своих политических амбициях, и считает, что не готов к такой ответственности, как руководить страной. "Это не шутки, это огромная ответственность! Так легкомысленно уйти в политику, потому что кто-то тебе платит за это деньги", – говорит Винник.

В беседе с Катей Осадчей певец опроверг слухи о том, что собирается участвовать в выборах. "Те слухи, которые пошли о том, что я собираюсь в парламент, ложные! Я не иду в политику! Я поддержу того человека, который докажет, что она отдаст свою жизнь за нашу страну и наших людей", – признается Олег.

На вопрос, сколько денег предлагали Виннику за то, чтобы он баллотировался в президенты Украины, артист сказал, что "миллионы", а также добавил: "Олег Винник не продается".

Напомним, что в конце мая Олег Винник презентовал зажигательную композицию "Наталя-Наталі".

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