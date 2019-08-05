Олег Винник отметил 46-летие в Греции: яркие кадры

Украинский певец поблагодарил фанатов за теплые слова

Олег Винник Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Украинский певец Олег Винник, который недавно показал себя в юности, отправился отмечать 46-летие в Грецию. Покоритель женских сердец поделился красочными кадрами с отдыха на своей странице в Instagram.

Более детально о биографии Олега Винника смотрите в нашем видео:

Местом для празднования своего дня рождения Олег Винник выбрал в качестве греческого острова Корфу. Артист позирует на фоне лазурного моря с бокалом игристого вина, а в руках держит бело-черные шарики. Олег поблагодарил за поздравления всех поклонников, журналистов, близких и друзей, которые, по словам самого именинника, устроили ему праздник за границей.

1 Авг 2019 в 9:38 PDT INSTAGRAM (@olegg.vynnyk)

"Друзья! Вчера вы мне подарили много счастья и любви. Сегодня я отправляю свою любовь вам!!! Спасибо всем за ваши поздравления и пожелания... Запускаю эти шарики, чтобы моя любовь долетела к вам из этого прекрасного острова", – обратился певец к своим поклонникам.

1 Авг 2019 в 10:44 PDT INSTAGRAM (@olegg.vynnyk)

Напомним, что в честь дня рождения Сегодня.Lifystyle собрали для вас ТОП-10 сексуальных фото, от которых стынет сердце заядлых поклонниц артиста.

Также мы писали о самых ярких хитах покорителя женских сердец Олега Винника.

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