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​​​​​​​Олег Винник переезжает жить в Германию

Певец намерен посвятить время творчеству

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30

Певец Олег Винник, который рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь, сразу после Нового года переезжает жить в Германию. Правда, на полгода, сообщают журналисты "Зіркового шляху" программы "Ранок з Україною". В своей студии в Берлине артист будет записывать новые хиты.

"Это огромная работа, я просто себе в планах многое поставил. Потому что я много работал в турах, а творчества было не так много", – заявил певец Олег Винник.

А последние две недели Винник не спит по ночам, потому что лично контролирует монтаж для телеверсий своего сольного концерта "Роксолана", который осенью с аншлагом прошел в столичном Дворце спорта.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

"Я очень счастлив, что именно я живу этим делом. Очень тяжело, но ничего страшного, никто этого не понимает. Главное, чтобы было красиво на экране", – пояснил Олег Винник.

Звездным гостем концерта стал Потап, которому Олег Винник записал свой хит "Найкращий день".

Эксклюзивная телевизионная премьера концерта Винника состоится уже 30 декабря в 20:00 на телеканале" Украина.

Ранее мы также писали, что Олег Винник прошел тест на детекторе лжи.

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