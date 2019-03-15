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Олег Винник перенес концерт во Львове: официальная причина

Выступление певца состоится 24 августа в День Независимости Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Олег Винник перенес концерт во Львове
Олег Винник перенес концерт во Львове
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Представители Федерации футбола Украины обратились к организаторам концерта Олега Винника, запланированного на стадионе "Арена Львов" 1 июня, с письменной просьбой перенести дату мероприятия.

"Відомо, що на 1 червня 2019 року на стадіоні "Арена Львів" заплановано проведення сольного концерту Олега Винника. У той же час, на 7 та 10 червня 2019 року на цьому ж стадіоні заплановано організацію поєдинків національної збірної України з футболу зі збірними Сербії та Люксембургу відповідно. Ці матчі, а також дати і місце їх проведення внесені до офіційного календаря УЄФА і є частиною кваліфікаційного відбору до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, яка відбудеться у 2020 році. Однією з ключових вимог до якості організації поєдинків такого високого рівня є відповідний стан газону поля, на якому проходитимуть зустрічі турніру. Порушення цих вимог чи перенесення матчів може спричинити серйозні санкції з боку УЄФА. Разом з тим, проведення запланованого на 1 червня концерту створює серйозні ризики для трав’яного покриття, яке зараз змінюють на стадіоні. У зв’язку з цим просимо Вас розглянути можливість перенесення дати проведення концерту", – говорится в письме.

ФФУ обратилась к организаторам концерта Олега Винника с просьбой перенести дату мероприятия Фото: пресс-служба
ФФУ обратилась к организаторам концерта Олега Винника с просьбой перенести дату мероприятия Фото: пресс-служба

Масштаб ситуации в комментарии пресс-службе Олега Винника также подчеркнул главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко: "Матчі головної футбольної команди України зі збірними Сербії та Люксембурга, заплановані на 7 та 10 червня, є надзвичайно важливими для нас у відборі на Євро-2020. Нам важливо провести їх саме у Львові, який є традиційно фартовим для збірної, і який завжди особливо емоційно підтримує команду і надихає футболістів на позитивний результат. Тому прошу усі зацікавлені організації та окремих осіб з розумінням поставитись до прохання Федерації футболу України щодо перенесення дати концерту на "Львів Арені" і сприяти якісній організації матчів збірної".

В свою очередь, пресс-служба Олега Винника сообщила, что артист и его менеджмент решили ответить на просьбу ФФУ согласием. Концерт Олега Винника во Львове состоится 24 августа, в День Независимости Украины:

"Информация о календаре международных матчей и их местопроведении стала известна только сейчас, но мы приняли решение пойти навстречу ФФУ и перенести дату концерта. Мы понимаем значение данных мероприятий для нашей страны и надеемся на понимание наших зрителей. Сольный концерт Олега Винника на стадионе "Арена Львов" в рамках тура "Роксолана" состоится 24 августа. Будем рады провести День Независимости Украины во Львове в компании наших слушателей. В качестве подарка в рамках данного концерта артист дополнительно исполнит несколько особенных песен", – комментирует ситуацию продюсер Александр Горбенко.

Отметим, что билеты, приобретенные на 1 июня 2019 года, действительны и не требуют обмена. Обладатели билетов, которые не смогут посетить мероприятие в августе, имеют право их вернуть.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник дал концерт в Одессе и признался, с какими трундностями столкнулся.

Смотрите видео о концерте Олега Винника 8 марта:

Олег Винник дал концерт в Одессе
Видео: Канал "Украина"

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