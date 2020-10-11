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Олег Винник поборол коронавирус и записал видеообращение

Сегодня, 22:56

Певец сообщил, что готов вернуться к работе

Певец Олег Винник, которого дисквалифицировали из "Танців з зірками", вылечился от COVID-19. Певец записал видеообращение, сообщив своим многочисленным поклонникам радостную новость.

Короткий ролик Винник опубликовал на официальной странице в Instagram. Он сказал, что сдал тест и получил отрицательный результат.

INSTAGRAM

"Я рад и с нетерпением жду встречи с вами", – прокомментировал исполнитель.

Олег Винник добавил, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе. В то же время его партнерша Алена Шоптенко, которая переносит COVID-19 тяжелее, не прокомментировала свое состояние.

Ранее стало известно, что позитив из "Время и Стекло" заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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