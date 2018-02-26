Олег Винник предстанет в новом амплуа

Олег Винник станет ведущим хит-парада на М1. Винник будет ведущим хит-парада "Час кохати з Олегом Винником!". Каждую среду в 20:10 популярный певец представит 10-ку самых актуальных клипов по версии телеканала М1. Винник расскажет, кто победил на этой неделе в чарте.

Олег Винник: "2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч, сюрпризов и новых амплуа. Новая роль – это, во-первых, интересный эксперимент, а во-вторых, – хороший опыт".

Маша Виноградова, ведущая М1: "Для меня довольно неожиданно, что Олег стал моим коллегой! Вы бы знали, какой кипиш начинается в гримерке, когда он должен прийти! Сбегаются даже те сотрудники, которые в гримерку никогда до этого не заходили! ".

Мила Еремеева, ведущая М1: "А мне повезло. С Олегом Анатольевичем я знакома лично. Наши встречи – это всегда буря эмоций и тонны любви! А как следствие – зависть подруг, мам и бабушек!".

Напомним, Олег Винник рассказал, как относится к пародиям и критике в свой адрес.