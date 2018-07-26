Олег Винник представил новую песню на концерте в Киеве

Новую композицию артист посвятил Украине

Вчера, 25 июля, в столице состоялся грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" при участии топовых украинских артистов. Хедлайнером вечера стал Олег Винник. Артист исполнил 6 песен, открыл шоу авторской композицией "Перлина Україна", затем порадовал зрителей исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій". Под финал концерта Винник снова вышел на сцену, удивив публику известной каждому украинцу песней "Ніч яка місячна", а также легендарным хитом Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".

"Данную композицию в разные года перепевали сотни артистов и музыкальных коллективов. Мое исполнение максимально приближено к оригиналу. Это дань уважения великому украинскому поэту и композитору Владимиру Ивасюку, который был феноменом своего времени, его песни до сегодняшнего дня звучат современно и актуально", – отметил Винник.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 26 Июл 2018 в 2:08 PDT

Но главным сюрпризом для зрителей стала премьера новой песни Олега Винника "Вишиванка". Яркая зажигательная композиция о любви к родной земле, украинских традициях и колорите – это абсолютно новая песня, работу над которой Олег закончил буквально за несколько дней до концерта.

"Когда я сегодня впервые исполнял новую песню, сложилось такое впечатление, что десятки тысяч людей уже знали слова и мелодию, и буквально все подпевали. Чувствую, что эта песня за короткое время станет национальным хитом!" – поделился певец.

Официальная премьера песни "Вишиванка" в сети ожидается 24 августа. В этот же день телеканал "Украина" покажет телеверсию шоу "З Днем народження, Україно!" в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости страны.

Напомним, Олег Винник стал преподавателем ВУЗа.