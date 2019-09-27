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Олег Винник принял участие в российской акции: новые подробности

Пресс-служба прояснила гражданскую позицию певца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в сторону певца со стороны пользователи сети посыпались негативные комментарии.

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По информации "Укринформа", участие Олега Винника в российском проекте никаким образом не противоречит его патриотической позиции.

"Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов – как на национальном, так и на международном уровне. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста", – говорится в заявлении пресс-службы певца.

Примечательно, что в акции #ВСЕММИР приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Ранее мы также писали, что Олег Винник представил драматический трек "Сльози на землі".

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