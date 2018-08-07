Олег Винник признался, что любит готовить дома и от чего он без ума
Певец признался, какой продукт он может есть ведрами
Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал, какие домашние заботы приносят ему удовольствие. Артист признался, что иногда сам делает традиционные домашние закрутки.
"Мне нравится и процесс и, конечно, результат! Недавно во время гастролей на Закарпатье я купил белые грибы. По приезде часть отложил, чтобы пожарить. А часть – закатал в банки. Кстати, люблю закрутками угощать друзей, ведь делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души", – рассказал Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".
А еще популярный артист признался в своей слабости. Оказывается, кумир миллионов не может устоять перед… молодым зеленым горошком.
"Если я увижу горох – скуплю весь, что есть в наличии: ведро, так ведро! И буду всю дорогу его уплетать. Просто не могу перед ним устоять. И, кстати, неправду говорят, будто от гороха что-то там такое бывает", – повеселил журналистов канала "Украина" артист.
Напомним, Олег Винник признался, какая одежда ему по душе.
Ранее Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме и поделился туристическими планами на будущее.