Олег Винник признался, что любит готовить дома и от чего он без ума

Певец признался, какой продукт он может есть ведрами

Олег Винник. Фото: канал "Украина"

Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал, какие домашние заботы приносят ему удовольствие. Артист признался, что иногда сам делает традиционные домашние закрутки.

"Мне нравится и процесс и, конечно, результат! Недавно во время гастролей на Закарпатье я купил белые грибы. По приезде часть отложил, чтобы пожарить. А часть – закатал в банки. Кстати, люблю закрутками угощать друзей, ведь делая что-то своими руками, ты вкладываешь в этот процесс не только частичку своего труда, но и своей души", – рассказал Олег Винник за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

А еще популярный артист признался в своей слабости. Оказывается, кумир миллионов не может устоять перед… молодым зеленым горошком.

"Если я увижу горох – скуплю весь, что есть в наличии: ведро, так ведро! И буду всю дорогу его уплетать. Просто не могу перед ним устоять. И, кстати, неправду говорят, будто от гороха что-то там такое бывает", – повеселил журналистов канала "Украина" артист.

Напомним, Олег Винник признался, какая одежда ему по душе.

Ранее Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме и поделился туристическими планами на будущее.