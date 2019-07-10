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Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег

Певец считает, что важную роль играют цели, которые преследуют будущие политики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник уже заявлял, что не намерен идти в политику, в отличие от многих звездных коллег. Однако недавно артист все же принял решение поддерживать на досрочных парламентских выборах одну из партий. Свое решение Олег Винник аргументировал тем, что ему не безразлична нынешняя жизнь людей в сельской местности.

Смотрите видео о том, кто из украинских звезд собрался идти в политику:


Кто из украинских звезд шоу-бизнеса собрался в парламент
Видео: Сегодня

"Почему люди уезжают из украинских сел за границу? Они хотят заработать денег. Если бы у наших селян была работа, были достойные зарплаты, никому бы в голову не пришла мысль покинуть свою родную землю, свой родной дом. Это происходит от безвыходности. Люди в селе живут за гранью", – отметил Олег.

Кроме того, певец прокомментировал решение некоторых представителей украинского шоу-бизнеса пойти в политику. По словам Винника, главное, чтобы человек действительно хотел изменить страну к лучшему.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Я не даю оценок, отвечаю сам за себя, у меня есть чем заниматься. Но по факту, мы видим сколько артистов сейчас идут в парламент. В принципе, мне не важно, из какой отрасли люди идут в политику, важно для чего!", – подчеркнул музыкант.

Ранее мы также писали, что 10 июля Олег Винник, Тина Кароль, Сергей Бабкин и многие другие артисты выступят на бесплатном концерте телеканала "Украина" – "З Днем народження, Україно!". Телеверсию зрители увидят 24 августа – в День Независимости Украины.

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