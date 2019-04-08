Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник рассекретил, что именно ему пишут поклонницы

Артист также признался, кто звонит его концертному директору

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский певец Олег Винник не так давно прокомментировал слухи о своей ориентации, а теперь в интервью журналу "Отдохни" артист поведал, о чем ему пишут поклонницы: "Бывают записки пикантного содержания. А бывают и с критикой. Скажем: "Олег, нужно поменять репертуар". Понятно, что если автор этой записки меня уже 10 раз слушала на концертах, то ей хочется чего-то новенького… Но есть же те, кто пришел именно на "Нино"!".

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Вместе с тем, Винник не стал отрицать, что бывают случаи, когда мужчины ревнуют своих женщин к певцу. "Я живу для того, чтобы дарить со сцены свое творчество и любовь. Если бы моя девушка пошла на концерт любимого исполнителя и вернулась бы с хорошим настроением, вдохновленная, я бы радовался, еще бы и ужин ей приготовил… Это же романтика, потом и ночь хороша. Зачем к Виннику-то ревновать?" – посоветовал артист.

Однако, по словам Олега, концертному директору артиста постоянно звонят его так называемые "жены": "Дайте моему мужу Олегу трубку! Мне срочно нужно решить с ним важный вопрос!", – смеется певец.

Напомним, Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя".

Подробности о клипе Олга Винника смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Олег Винник: "У меня есть что скрывать и чем дорожить" Олег Винник предстал в новом необычном образе Олег Винник о первом поцелуе: "Было реально больно"
певец олег винник
Реклама

Новости партнеров

Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Дочь Ван Дамма переплюнула отца
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Чебуреки из лаваша: быстро и вкусно
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
«Почему я не люблю полных женщин?»
«Почему я не люблю полных женщин?»
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
Стрижки и окрашивания, которые омолодят на несколько лет
София Ротару очень сильно изменилась внешне
София Ротару очень сильно изменилась внешне
Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл
Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений
Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений