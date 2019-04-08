Олег Винник рассекретил, что именно ему пишут поклонницы

Артист также признался, кто звонит его концертному директору

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский певец Олег Винник не так давно прокомментировал слухи о своей ориентации, а теперь в интервью журналу "Отдохни" артист поведал, о чем ему пишут поклонницы: "Бывают записки пикантного содержания. А бывают и с критикой. Скажем: "Олег, нужно поменять репертуар". Понятно, что если автор этой записки меня уже 10 раз слушала на концертах, то ей хочется чего-то новенького… Но есть же те, кто пришел именно на "Нино"!".

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Вместе с тем, Винник не стал отрицать, что бывают случаи, когда мужчины ревнуют своих женщин к певцу. "Я живу для того, чтобы дарить со сцены свое творчество и любовь. Если бы моя девушка пошла на концерт любимого исполнителя и вернулась бы с хорошим настроением, вдохновленная, я бы радовался, еще бы и ужин ей приготовил… Это же романтика, потом и ночь хороша. Зачем к Виннику-то ревновать?" – посоветовал артист.

Однако, по словам Олега, концертному директору артиста постоянно звонят его так называемые "жены": "Дайте моему мужу Олегу трубку! Мне срочно нужно решить с ним важный вопрос!", – смеется певец.

Напомним, Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя".

Подробности о клипе Олга Винника смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram