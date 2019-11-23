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Олег Винник рассказал, где будет встречать Новый год

Как признался певец, этот год был для него особенно сложным и поучительным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

До Нового года осталось чуть больше месяца, но подготовка к нему уже активно началась. Конечно же, фанатов интересует, где будут встречать этот любимый праздник миллионов артисты. Своими планами о встрече Нового года 2020 с журналистами поделился и покоритель женских сердец Олег Винник.

Олег Винник порадовал поклонников премьерой новой песни в стиле романтического дэнса 80-х – видео:

Звезда в праздничную ночь будет выступать в Харькове. Об этом певец рассказал во время пресс-брифинга перед своим шоу "Роксолана" во Дворце спорта, которое состоялось 21 ноября. По словам Винника, на Рождество он постарается отдохнуть, а затем снова отправится в тур.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певец также признался, что этот год был для него особенно сложным и поучительным. И к тому же обычного рецепта восстановления – а это 13-часовой сон – ему уже недостаточно.

Напомним, что впервые за успешную карьеру Олег Винник оказался в водовороте политического скандала. Съемки в ролике, где были задействованы российские артисты, поддерживающие аннексию Крыма, и последующие неловкие объяснения певца вызвали бурю негодования.

Читайте также о самых неожиданных моментах концерта Олега Винника в Киеве.

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