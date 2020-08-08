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Олег Винник рассказал, каково ему было выступать на пустом стадионе

Сегодня, 11:25

Певец также признался, почему не любит свой день рождения

31 июля украинский певец Олег Винник отпраздновал свой день рождения большим концертом на НСК "Олимпийский". На шоу не было гостей из-за пандемии коронавируса, зато были использованы технологии виртуальной реальности. При этом поклонники Олега могли посмотреть концерт онлайн.

В интервью для программы "Кофе с перцем" на телеканале "Украина" Олег Винник поделился впечатлениями от выступления на пустом стадионе, а еще рассказал, почему не любит свой день рождения.

Во время карантина у артиста возникла идея одного необычного выступления: билетного онлайн-концерта в реальном времени с музыкантами и графикой. Это был настоящий концерт, только в прямом эфире, а еще со спецэффектами, как в голливудском фильме.

Народный любимец прокомментировал, каково ему было выступать на совершенно пустой площадке. Ведь для него это настоящий нонсенс – Винник неоднократно собирал стадионы по всей Украине, а на одном из последних его шоу в Киеве было аж 10 тысяч зрителей.

По словам Олега, подготовка к виртуальному концерту мало чем отличалась от подготовки к традиционному шоу еще до пандемии. "Такое впечатление, что какие-то эпохальные моменты в этой жизни, и каждый человек отнесся к этому настолько ответственно и профессионально. Я настолько горжусь нашими специалистами в Украине", – сказал Винник в интервью.

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Певец добавил, что, конечно, ему не хватало живых зрителей: "На стадионе свежая зеленая трава. Ты на нее даже боишься стать, чтобы ее не нарушить. Ты стоишь, видишь траву, видишь стадион, видишь этот
масштаб и вспоминаешь лица, которые перед тобой стояли буквально 4-5 месяцев назад".

Олег Винник также признался, что день рождения не очень любит.

"Честно говоря, последнее время когда тебе делают праздник на день рождения, мне очень бывает больно. Для чего это? Чтобы сказать спасибо. Выразить внимание. Но готовиться к этому, как к какому-то событию... очень много уважения. И мне от этого больно", – признается певец.

Напомним, что не так давно Олег Винник рассказал, почему ему не нравится, что его поклонниц называют "волчицами".

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