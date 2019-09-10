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Олег Винник рассказал, кто его фотографирует во время отдыха

Певец признался, с кем отдохнул в Греции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник – один из самых популярных артистов на украинской сцене. Сумасшедший график, преданные поклонницы, невероятные хиты. В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Олег Винник, который признался, почему мать отговорила его жениться, рассказал, где и с кем успел отдохнуть этим летом.

Смотрите также видео о том, на что шли поклонницы Олега Винника, чтобы пообщаться с ним:

Чтобы восстановить силы после насыщенного лета, Олег устроил себе недельный отпуск. Артист отправился в Грецию на остров Корфу.

"Честно говоря, я не успел посмотреть ни на город, ни на что другое. Я просто лег у бассейна и первые трое суток проспал. А уже на третий день мне захотелось "в бой", – поделился Олег Винник в эфире телеканала "Украина".

Олег Винник
Олег Винник
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Поклонницы обратили внимание на фото Олега Винника в бассейне и задались вопросом: кто фотографировал любимого артиста во время его отдыха? Артист удовлетворил любопытство поклонниц: "Кухарка там была, кухарка, – смеясь, говорит артист. – А если серьезно, со мной были друзья, я там был не один, а с друзьями".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также рассказали, как провели лето Потап и Настя Каменских, MONATIK и другие украинские звезды.

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