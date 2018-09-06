Олег Винник рассказал, на какой машине ездит и сколько человек в его охране

Раньше певец предпочитал ездить на BMW

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский певец Олег Винник дал откровенное интервью ведущему "Зе Интервьюер" Анатолию Анатоличу, в котором рассказал о том, на какой машине предпочитает ездить, а также сколько человек в его охране.

Во время интервью Анатолий Анатолич отметил, что рядом с ними ходит человек из охраны певца. Винник объяснил, что, к счастью, серьезных случаев, где понадобилась бы охрана не было, но все же придерживается принципа известной поговорки: "Береженого Бог бережет". "Кто-то должен следить за порядком", – говорит певец. Олег также рассказал, что всего у него в охране шесть человек.

Кроме этого, ведущий поинтересовался у артиста, на какой машине он ездит. Винник признался, что у него есть водитель, но он также очень любит ездить сам. И если раньше певец предпочитал водить BMW, когда жил в Германии, то в Украине он ездит на Mercedes G-Wagen (в простонародье – "гелик"). Винник признался, что любит быструю езду, которую на украинских дорогах лучше не практиковать. Певцу приходилось тратить по 5-10 тысяч евро на ремонт, поэтому он решил выбрать более надежную модель.

Фото: Twitter

"Это настолько мужская машина. Она у меня не новая, постоянно пахнет бензином. На другой машине езжу с водителем, а на этой – сам. Эта машина просто "зверь", боевая машина. Я был недавно у родственников в Черкасской области и подумал: "А что тут еще может проехать, кроме "гелика", – объяснил артист.

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