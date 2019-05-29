Олег Винник рассказал о концерте в день смерти матери

Артист вышел на сцену после того, как узнал, что его мать умерла

Недавно украинский певец Олег Винник прервал европейский тур, чтобы подарить концерт родному селу. Двухчасовое выступление в Красном углу Черкасской провели как раз в день рождения Анны Яковлевны, мамы певца. Его назвали вечером памяти родителей Олега.

Артист вспомнил, как в 2018-м вышел на сцену, только узнав о горькой утрате, так как не мог отменить концерт. Тогда на него набросились хейтеры в недоумении, как можно было в такой момент петь.

"Она меня бы никогда совершенно не поняла, если бы я страдал чем-то, она настолько любила жизнь. Мама сказала: "Олег, ни одного концерта ты не должен отменить, и не вздумай мне заболеть, иди к людям", – вспоминает Винник.

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Это были не просто пересуды! Пресса тоже не относилась к артисту снисходительно. Еще при жизни Анны Яковлевны журналисты выпустили серию сюжетов. Мама Олега узнала по телевидению, что известный сын ее почти не посещает и совсем не помогает. И не было как опровергнуть ложь. Как было на самом деле – знают односельчане.

"Нет, это неправда. Со своим таким графиком тяжелым, то это довольно часто он приезжает к своим родным, нечего сказать", – говорят они.

Как прошел концерт Олега Винника, а также почему артист в юности играл на гитаре, но не хотел петь – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Олег Винник поделился эмоциями после концерта в родном селе.

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