Олег Винник рассказал о непростых отношениях и страстной любви в новой песне

В преддверии праздничных концертов Олег Винник презентует новую авторскую композицию "Ты в курсе".

"Это песня об отношениях "с перчинкой", игривых моментах, безбашенных поступках. В жизни часто случается так, что непростые отношения перерастают в страстную любовь", – комментирует свою новую работу певец.

"Это круто сказать в глаза человеку: "я знаю, ты в курсе, что ты в моем вкусе", – добавляет Винник. Фраза настолько приглянулась артисту, что он решил написать песню для многомилионной армии своих поклонников.

Живой и мелодичный трек может составить конкуренцию одному из самых популярных хитов Олега Винника "Нино". Композиция "Ты в курсе" станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны.

Напомним, Олег Винник сформулировал свое жизненное кредо. При этом музыкант отметил, что лучше него самого о нем расскажут его песни.

Ранее Олег Винник признался, что спел бы для Путина, если бы это помогло остановить войну на Донбассе.