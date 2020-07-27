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Олег Винник рассказал, почему ему не нравится, что его поклонниц называют "волчицами"

Сегодня, 18:30

Артист также признался, что по жизни он – рок-н-рольщик

Известный украинский певец Олег Винник стал героем нового выпуска популярной YouTube-программы "Слава+".Во время беседы певец развенчал мифы о старте своей сольной карьеры в Украине и собственной музыке. А также прокомментировал тот факт, что за его поклонницами давно закрепилось прозвище "волчицы".

"Я не могу делать что-то одно, в какой-то конъюнктуре, бить в одну лузу. Поэтому и песни у меня разнообразные: есть и баллады, и классика, и роковые, и попсовые, танцевальные, и даже клубная музыка есть. В крайнее время больше склоняюсь к року. Вообще по жизни я рок-н-рольщик", – говорит артист.

Певец Олег Винника
Певец Олег Винника
Фото: пресс-служба

На вопрос, как Олег относится к тому, что его поклонниц называют "волчицами", Винник ответил:

"Нужно, в первую очередь, послушать слова песни. Там говорится о серьезных вещах. А люди выхватывают что-то из контекста и начинают рифмовать. Очень многие обижаются, и я это замечаю. Мне самому не нравится такое "навязывание": когда на каждом телеканале, каждой радиостанции, в газетах, интернете – повсюду это уже стало какой-то визиткой", – объяснил Винник.

Олег Винник поет хиты Поляковой – смотрите видео:

Ранее Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни.

Мы также сообщали, что этим летом состоится необычное для Украины шоу Олега Винника в дополненной реальности. В честь своего дня рождения певец готовит музыкально-интерактивное событие, участником которого может стать любой человек.

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