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Олег Винник восхитил поклонниц спортивной фигурой

Певец опубликовал в соцсети несколько фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Олег Винник. Фото: пресс-служба
Олег Винник. Фото: пресс-служба

На своей странице в Instagram знаменитый украинский певец Олег Винник, который недавно рассказал, сколько стоил его первый клип, покорил сердца своих подписчиц снимками, на которых он позирует находясь в спортзале.

"Мрію, щоб спорт став не просто "трендом", але й способом якісного життя кожного! Тренуйтесь, працюйте, кохайте, подорожуйте та усміхайтесь", – написал певец.

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Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"СуперМЕН! Идеальная фигура!", "Олег, я мрію про таку фігуру як у вас, як такого досягти? Відкрийте секрет виробництва!", "Красавчик", "В здоровом теле здоровый дух", "Красавчик пример для многих мужчин! Молодчинка!", "Олеже! ти знаєш що ти такий спортивний Красень очей неможливо відвести самий найкращий наш Маестро", "Олег вы в отличной форме. Вы пример для многих. Удачи вам и вашей команде", "Очень мотивирующие фото! Сразу хочется перестать есть булочки и пойти поработать в тренажерном зале)", "Красавчик наш любимый! Идеальное тело! Пора уже сняться в крутом боевике!".

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Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Напомним, Олег Винник признался, на какой машине он ездит.

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певец олег винник
Источник: "Сегодня"
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