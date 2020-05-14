Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Артист презентовал новый клип о поисках любви

Украинский певец Олег Винник, который на карантине перепел хит Оли Поляковой, представил новый клип о поисках одной единственной. Первая совместная работа Олега Винника и Кати Царик – это история о том, что у каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны.

Певец Олег Винник в новом клипе Фото: пресс-служба

"В современном мире очень много амбиций, от которых, к сожалению, страдает любовь. Песня "Безумная Любовь" о наших чувствах и действиях. Часто забывая, что счастье находится внутри нас, и отправляясь на его поиски, мы начинаем творить безумные вещи. Мне бы хотелось, чтобы мы не искали любовь, а отдавали ее", – делится Олег Винник.

Перед зрителем открывается бесконечный лабиринт, в центре которого находится заточенная в хрустальное сердце девушка. К ней движется главный герой. По пути его пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг дружку всевозможными кознями и хитростями.

"Клип очень ироничный, потому что Олег любит посмеяться и поиронизировать над собой и на тему своей популярности. Но суть его заключается в том, что на пути к той единственной, чистой и искренней любви всегда встречаются трудности и перипетии", – комментирует идею видеоработы Катя Царик.

Напомним, что ранее Олег Винник рассказал о взаимоотношениях с девушками.

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