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Олег Винник запустил личный ювелирный бренд: все подробности

Певец теперь занялся ювелирным делом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

Олег Винник, который недавно признался, почему мать отговорила его жениться, запустил собственный ювелирный бренд! Об этом он эксклюзивно рассказал "Зірковому шляху" на большом концерте, который состоялся в эти выходные в Киеве, и в котором также приняли участие Макс Барских, группа MOZGI, MARUV, Дзидзьо, Верка Сердючка, "Королева ночи" Оля Полякова и Олег Винник. Артисты зажигали на арене "Олимпийского" в течение нескольких часов.

Между тем, за кулисами концерта кумир "волчиц" признался, что запустил собственную линию ювелирных украшений.

"Кстати, я сам выбирал дизайн. Я вообще привык видеть на людях украшения, чтобы они были гармоничны с телом. Потому что можно надеть на себя бог знает что, какие-то бриллианты-алмазы за безумные деньги, а вкуса в этом не будет. И мне очень важно, чтобы это подходило", – признался певец.

Пока драгоценности изготавливаются только из серебра и их стоимость – ровно 1973 гривны, как и год рождения самого артиста. Певец также обещает для всех поклонниц своего творчества украшения из золота и в виде волчицы.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как отметил день рождения.

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