Олег Винник запустил личный ювелирный бренд: все подробности

Певец теперь занялся ювелирным делом

Олег Винник, который недавно признался, почему мать отговорила его жениться, запустил собственный ювелирный бренд! Об этом он эксклюзивно рассказал "Зірковому шляху" на большом концерте, который состоялся в эти выходные в Киеве, и в котором также приняли участие Макс Барских, группа MOZGI, MARUV, Дзидзьо, Верка Сердючка, "Королева ночи" Оля Полякова и Олег Винник. Артисты зажигали на арене "Олимпийского" в течение нескольких часов.

Между тем, за кулисами концерта кумир "волчиц" признался, что запустил собственную линию ювелирных украшений.

"Кстати, я сам выбирал дизайн. Я вообще привык видеть на людях украшения, чтобы они были гармоничны с телом. Потому что можно надеть на себя бог знает что, какие-то бриллианты-алмазы за безумные деньги, а вкуса в этом не будет. И мне очень важно, чтобы это подходило", – признался певец.

Пока драгоценности изготавливаются только из серебра и их стоимость – ровно 1973 гривны, как и год рождения самого артиста. Певец также обещает для всех поклонниц своего творчества украшения из золота и в виде волчицы.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как отметил день рождения.

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