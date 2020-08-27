Олег Винник показал страстные фото с Аленой Шоптенко: пара готовится к "Танцям з зірками"

Шоу стартует уже 30 августа

Знаменитый украинский певец Олег Винник показал, как они с его партнершей Аленой Шоптенко готовятся к новому сезону шоу "Танці з зірками", который стартует уже 30 августа.

На своей странице в Instagram Олег разместил несколько черно-белых фото, на которых они с Аленой запечатлены в танце на репетициях. Олег не пропускает усердные тренировки, ведь совсем скоро состоится премьера шоу.

"Я научился в своей жизни доверять профессионалам, которые в меня верят. Алена поверила в меня при первой встрече", – подписал один из снимков Олег.

Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Олег Винник и Алена Шоптенко Фото: instagram.com/olegg.vynnyk 1/5

"Ну что ж, обратного пути нет. Первый шаг на паркет уже сделан. Место, где нужно отдаваться на полную – душой и телом. Когда ты танцуешь, ты максимально открыт", – прокомментировал остальные фото артист.

Ранее мы сообщали, кто еще стал звездными участниками шоу "Танці з зірками". Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис. Также Екатерина Кухар в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказала, как будет судить участников в новом сезоне.

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