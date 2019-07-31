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Олегу Виннику – 46: биография талантливого украинского певца

Популярный артист отмечает свой день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Олег Винник
Олег Винник
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Сегодня, 31 июля, свой 46-й день рождения отмечает популярный певец Олег Винник. В украинском шоу-бизнесе артист появился не так давно – в 2011-м году, когда вернулся из Германии. Всего за восемь лет Олег выпустил несколько хитов, которые покорили сердца украинских слушателей. 

Фанатам Олега Винника предлагают купить асфальт, на котором стоял певец:

В честь дня рождения Олега Винника Сегодня.Lifestyle мы решили вспомнить о его детстве, карьере и личной жизни. 

Детство и юность певца

Будущий артист появился на свет в селе Вербовка Черкасской области. Впервые Олег Винник вышел на сцену во время школьного концерта. Уже с малых лет ни один праздник не обходился без пения Олега. Ко всему, он не только владел голосом, но и увлекался игрой на электрогитаре. 

Олег Винник в детстве
Олег Винник в детстве
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Разумеется, на такой талант никто не собирался закрывать глаза и парень сразу после школы поступил в Каневское училище культуры на хормейстерское отделение. Но именно преподаватели настояли, чтобы Винник занялся вокалом. Во время учебы парень начал играть на гитаре в местной группе. Также он всерьез увлекся поэзией и сочинял стихи, которые потом и стали частью его популярных песен. Позже молодому человеку удостоилась честь устроиться на работу в Черкасский народный хор и стать главным солистом коллектива.

Старт карьеры в Германии 

Его карьера началась с момента, когда Олег отправился по культурной программе обмена в Германию, где он познакомился с новым жанром в музыке – мюзиклом. Олегу даже достались партии в легендарной "Тоске", а также в оперетте "Паганини".

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Благодаря упорному труду и настойчивости певца заметил Джон Леман, преподаватель вокала из Америки. И вскоре ему предложили выступить в мюзикле "Kiss Me Kate", а затем в "Титанике" и "Соборе парижской богоматери".В это время поклонники его узнали под псевдонимом Olegg.

Но самая главная роль в мюзикле ждала его впереди -  "Отверженные" по бессмертному произведению Виктора Гюго. Олегу досталась главная партия Жана Вальжана. Кроме того, Винник удостоился почетного звания "Новый голос — 2003".

Возвращение в Украину 

В 2011-м году Олег Винник возвращается в Украину, где к нему сразу поступило несколько предложений от продюсеров, но артист сделал выбор в пользу сольной карьеры. Его первые хиты "Нино" и "Вовчиця" покорили сердца украинских слушателей и теперь Винник активно гастролирует по всей территории нашей страны. В мае этого года певец дал концерт в своем родном городе в Черкасской области, где его тепло приняли. 

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Личная жизнь 

О личной жизни и семьи Олега известно очень мало. Его родители были не публичные и отказывались от интервью с журналистами. К сожалению, мама и папа исполнителя умерли – Анна в 2018-м году перед сольным концертом сына, а отец Анатолий много лет назад так и не доехал до концерта Олега, у него прихватило сердце и он скоропостижно скончался. 

Олег Винник с мамой Анной
Олег Винник с мамой Анной
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Также ничего не афиширует звезда и о личной жизни. По неподтвержденной информации, он уже много лет женат на своей 44-летней вокалистке Таисиии Сватко и они вместе воспитывают сына, который родился еще в Германии. 

Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
Олег Винник с вокалисткой Таисией Сватко
Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official
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Три года назад сам певец прокомментировал свою личную жизнь так:

"Вы видели мою супругу? Не видели! Потому что все личное — табу. Естественно, в 43 года мужчина не может быть один. Но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Лично мне не интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно, как они работают на сцене".

Также в честь дня рождения Олега Винника мы собрали самые популярные google-запросы о нем.

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