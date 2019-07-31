Олегу Виннику – 46: ответы на самые популярные google-запросы

Известный украинский певец отмечает день рождения

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Сегодня, 31 июля, свой 46-й день рождения отмечает популярный певец Олег Винник. За свою творческую карьеру артист стал любимцем среди украинских поклонниц, а его песни занимают чартеры хитпарадов. Особую популярность певец получил после выхода песни "Нино" и "Вовчиця".

Фанатам Олега Винника предлагают купить асфальт, на котором стоял певец:

В честь дня рождения Олега Винника Сегодня.Lifestyle собрали самые популярные google-запросы о нем.

Олег Винник – семья

Олег особо не афиширует свою личную жизни и информацию о родителях. Но совсем недавно певец признался, что много лет назад отец трагически умер, так и не доехав на концерт сына. У Анатолия были проблемы с сердцем.

Мать – Анна – прожила до 2018-го года и умерла перед самым сольным концертом Винника. Женщина перед смертью успела попросить сына, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не отменял выступление. В целом семья артиста была совсем не публичной и родители не давали никаких интервью журналистам.

Скриншот из YouTube

Что касается личной жизни, то о ней также мало известно. Согласно слухам, сердце Олега Винника занято и он уже много лет женат на своей 44-летней вокалистке Таисиии Сватко. По неподтвержденной информации, у супругов подрастает совместный сын.

Олег Винник – рост

Среди поклонников остается актуальным вопрос о росте. Стоит отметить, что у популярного артиста он средний - 1,75 м.

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Винник – концерт

Ближайшее выступление в Киеве у Олега запланировано на 7 сентября 2019 года на НСК "Олимпийский". Правда, это будет не сольный концерт артиста, певец споет во время музыкального шоу, в котором примут участие украинские звезды.

Олег Винник – клипы

В 2011-м году по возвращению домой из Германии, где он долгое время жил, певец решил заняться сольной карьерой. Самый первый клип был снят на песню "Нино", которая и принесла исполнителю популярность.

Олег Винник – "Нино" (25 млн просмотров)

Олег Винник – "Вовчиця" (22 млн просмотров)

Олег Винник – "Здравствуй, невеста" (29,7 млн просмотров)

Олег Винник – "Пчела Майя" (1,8 млн просмотров)

Олег Винник – "Як жити без тебе" (18 млн просмотров)

Напомним, что до этого Олег Винник прокомментировал политические амбиции своих коллег. Ранее мы также писали, что фан-группа Олега Винника сделала певцу грандиозный подарок.

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