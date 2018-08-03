OLEYNIK представил эротический клип со скрытым смыслом

Для сюжета клипа певец позаимствовал фрагменты из личной биографии.

OLEYNIK. Фото: пресс-служба

Певец OLEYNIK презентовал клип на трек "Любишь другого", позаимствовав для сюжета фрагменты из личной биографии. Это история для каждого, чьи отношения рушатся на глазах, и, казалось бы, ничего изменить невозможно.

"Умеет ли эгоцентрик любить по-настоящему? Странно, когда точкой отсчета являются отношения, а не сам человек. Здесь даже партнер не важен, он — лишь инструмент для "люби меня". Можно управлять собой, но не желаниями партнера. И если что-то пошло не так, важно остановиться, и найти момент, где произошло отдаление, — комментирует OLEYNIK. Отношения — это последовательность шагов. Здесь нет гарантии перехода с одного уровня на другой. Интимная близость — это уже начало. Хочешь — идем со мной дальше. Пока не пройдены первые ступени, ты не научился быть спонтанным и проживать настоящее, как можно говорить о будущем?"

Чтобы уйти от предсказуемых сюжетных линий, режиссеры Денис Маноха и Максим Шелковников наполнили видео скрытым смыслом. Так, в любовном треугольнике отсутствует третий персонаж, символизируя идею невозможности управлять чувствами другого человека. Сюжет разворачивается на двух локациях: в уютной квартире — символе микровселенной для влюбленных. А безграничное поле с вытоптанной тропой — как необратимость прошлого, и одновременно путь в новое.

Над образами героев работали стилисты Ирина Полищук и Анастасия Леонова, обратившиеся за вдохновением к коллекциям украинских брендов: La Reine, A.M.G., Marque space, Zavod, Sedlex suits, Marsala. А партнером OLEYNIK по съемкам "Любишь другого" стала украинская модель Аня Проничкина. Это был ее дебют в роли актрисы.

Ранее певец показал откровенные кадры из клипа.