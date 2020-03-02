Ольга Бузова представит Россию на Евровидении-2020 – СМИ

По информации прессы, официально об этом станет известно уже на текущей неделе

До международного песенного конкурса "Евровидение-2020" осталось чуть больше двух месяцев, а представитель России до сих пор не назван. Недавно мы обсуждали артистов, которые могут поехать на "Евровидение-2020" от России. Среди них есть и любимица миллионов – Ольга Бузова.

Теперь же появилась информация, что на международный конкурс от РФ поедет именно Ольга Бузова. Якобы официально об этом станет известно уже на текущей неделе, 7 марта, в эфире одного из российских телеканалов.

Ольга Бузова

А пока, как сообщили российские СМИ и Telegram-каналы, "Первый канал" пытается тщательно скрыть выбор исполнителя.

Отметим, осенью 2019 Ольга Бузова во время своего сольного концерта в Москве со сцены заявила, что следующую англоязычную песню она исполнит на международном песенном конкурсе "Евровидение". Правда, знаменитость не уточнила, в каком году она собирается сделать это.

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Напомним также, недавно Александр Панайотов разъяснил ситуацию касательно его кандидатуры как представителя России на "Евровидении-2020".

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