Ольга Цибульская превратилась в королеву йети

27 сентября на больших экранах страны выйдет мультфильм "Смолфут"

Ольга Цибульская. Фото: персс-служба

Оля Цибульская – популярная телеведущая, автор-исполнитель собственных песен и современная молодая мама, порадовала своих почитателей и подрастающее поколение необычным перевоплощением в… королеву йети!

27 сентября на больших экранах страны выйдет мультфильм "Смолфут" от компании Warner Brothers и главная героиня – бигфут Мичи – заговорит голосом Оли Цибульской.

"Я очень обрадовалась, когда узнала, что главный персонаж "Смолфут" заговорит моим голосом. Героиня этой сказки изумительно похожа на меня! Она любит всех, кто вокруг, стремится познать мир и убеждена: жизнь – удивительная вещь! В детстве я увлекалась героями мультфильмов и представляла себя на их месте. Моя детская мечта осуществилась, а сказку теперь будет смотреть мой сын, поэтому "мама-артистка" очень старалась!", – делится впечатлениями Оля.

Роль артистки усложнялась и тем, что кроме диалогов она одновременно записывала еще и песню "Дивовижне життя", которая стала саундтреком к мультфильму.

Оля Цибульская считает, что в душе всегда нужно оставаться немного ребенком и воспринимать жизнь с детской непосредственностью. Ранее в своем Instagram артистка опубликовала свое детское фото и пожелала всем деткам на 1 сентября отличного настроения и удачного старта перед новым учебным годом.

Ранее Ольга Цибульская в ярком платье показала стройные ноги и декольте.