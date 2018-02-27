Ольга Фреймут честно рассказала, за что ей стыдно

За один момент из детства телеведущей до сих пор стыдно

Воспитывать чужих детей – неправильно, считает Ольга Фреймут. Поэтому в новом сезоне реалити директор Школы панянок не навязывает ученицам свое мировоззрение, а делится с ними жизненным опытом. Что касается собственных детей, то их, убеждена телеведущая, достаточно просто любить. По такому принципу воспитывала троих своих детей мама Ольги, а сейчас и она сама. "Мама цілковито віддавалася нам, – говорит директор Школы панянок в реалити "Від пацанки до панянки". – У неї було мало часу на друзів та виходи в світ".

За один момент из детства телеведущей до сих пор стыдно. "Якось на Різдвяні свята мама з татом вирішили піти до друзів, а нас із братом залишити на бабусю, – вспоминает Ольга Фреймут. – Мама ошатно вбралася, до цього всю ніч проспала на металевих бігуді, намакіяжилася. Вже мали йти з дому, я почала гірко плакати, хапати маму за спідницю, щоб вона взяла мене з собою. Скандал підняла, гірший, ніж у своїх програмах тепер, – улыбается телеведущая. – Мама намагалася домовитися зі мною, пояснити, що скоро повернеться, що їй хочеться до друзів. А коли вмовляння не допомогли – мовчки пішла у спальню і вийшла звідти в домашньому халаті. Скинула нарядну сукню, кліпси...І, ніби нічого до цього не планувала, почала готувати нам вечерю. Мене досі сумління муляє за зіпсований мамин вечір".

Этот случай, говорит Ольга, научил ее уважать личное время и пространство людей, которые рядом.

Напомним, Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.