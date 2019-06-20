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Ольга Фреймут откровенно рассказала об отношениях с младшей сестрой

Телеведущая отметила, что многие тайны доверяет своей сестре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно показала редкое фото сына, вместе со своей младшей сестрой Юлей дали откровенное интервью украинскому глянцу Harper's Bazaar.

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Ольга Фреймут рассказала, что у нее нет друзей, только приятельницы. "Единственный друг – мой муж. И я дорожу нашими отношениями больше всего. Ему доверяю все. Юля и мама – подруги, которым также могу доверить почти все", – отметила телеведущая.

По словам звезды, секрет дружбы с сестрой кроется в мудрости их родителей – а именно порученных обязанностях в детстве.

"Все начинается с детства. С самого детства родители нас учили держаться вместе. Когда родилась Юля – мне было 10 лет. Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой. И я, как взрослая, взяла на себя эту ответственность, хотя не могу сказать, что радовалась быть няней в таком раннем возрасте. Когда родилась моя Злата, Юле было 14 лет. Она пропустила полгода школы, чтобы быть со мной в Англии, не спать ночами, ухаживая за Златой, пока я лежала в больнице с серьезным диагнозом. Вместе мы переживали взлеты и падения, убегали от подозрительных поклонников, много путешествовали... Впоследствии я стала крестной мамой ее дочки Габриэль, которую люблю не меньше своих детей", – добавила Ольга.

Фреймут считает свою сестру упорной и легкой на подъем. Зато Юлю ее сестра поражает мудростью.

"Когда нужно что-то решить на что-то решиться – она ​​может одной фразой все разложить по местам. И она женственна. Я видела ее в разных жизненных обстоятельствах и условиях – Оля всегда элегантная и ухоженная", – рассказала младшая сестра Оли Фреймут.

Юля Фреймут рассказала, что они с сестрой часто надевают вещи друг друга. Оля добавила, что она неприхотлива в отношении одежды, а деньги чаще всего тратит на обувь и сумки. Зато стиль своей сестры телеведущая описывает, как "практичный, американский".

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"Только обувь не всегда делим: у Оли 38-й размер ноги, у меня – 35. Но если очень хочется ее туфли, в которые сестра всегда инвестирует кучу денег, то заталкиваю в них вату. Оля же любит мои платья, которые я обычно покупаю где-то в Европе", – призналась Юля.

Также сестры Фреймут, которые внешне похожи, заговорили о различиях. По словам Юли, их отличает практичность. "Оля не знает, сколько стоит молоко. И на какой станции метро выйти. Она и метро не знает", – отметила девушка.

Напомним, недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии, которой через несколько месяцев исполнится два года. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке. 

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Источник: Сегодня
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