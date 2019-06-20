Ольга Фреймут откровенно рассказала об отношениях с младшей сестрой
Телеведущая отметила, что многие тайны доверяет своей сестре
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно показала редкое фото сына, вместе со своей младшей сестрой Юлей дали откровенное интервью украинскому глянцу Harper's Bazaar.
Смотрите также: Злата Митчелл рассказала о конфликтах в семье:
Ольга Фреймут рассказала, что у нее нет друзей, только приятельницы. "Единственный друг – мой муж. И я дорожу нашими отношениями больше всего. Ему доверяю все. Юля и мама – подруги, которым также могу доверить почти все", – отметила телеведущая.
По словам звезды, секрет дружбы с сестрой кроется в мудрости их родителей – а именно порученных обязанностях в детстве.
"Все начинается с детства. С самого детства родители нас учили держаться вместе. Когда родилась Юля – мне было 10 лет. Мама много работала, поэтому после школы я стирала пеленки, гладила и гуляла с сестрой. Мне доверили ее, как взрослой. И я, как взрослая, взяла на себя эту ответственность, хотя не могу сказать, что радовалась быть няней в таком раннем возрасте. Когда родилась моя Злата, Юле было 14 лет. Она пропустила полгода школы, чтобы быть со мной в Англии, не спать ночами, ухаживая за Златой, пока я лежала в больнице с серьезным диагнозом. Вместе мы переживали взлеты и падения, убегали от подозрительных поклонников, много путешествовали... Впоследствии я стала крестной мамой ее дочки Габриэль, которую люблю не меньше своих детей", – добавила Ольга.
Фреймут считает свою сестру упорной и легкой на подъем. Зато Юлю ее сестра поражает мудростью.
"Когда нужно что-то решить на что-то решиться – она может одной фразой все разложить по местам. И она женственна. Я видела ее в разных жизненных обстоятельствах и условиях – Оля всегда элегантная и ухоженная", – рассказала младшая сестра Оли Фреймут.
Юля Фреймут рассказала, что они с сестрой часто надевают вещи друг друга. Оля добавила, что она неприхотлива в отношении одежды, а деньги чаще всего тратит на обувь и сумки. Зато стиль своей сестры телеведущая описывает, как "практичный, американский".
"Только обувь не всегда делим: у Оли 38-й размер ноги, у меня – 35. Но если очень хочется ее туфли, в которые сестра всегда инвестирует кучу денег, то заталкиваю в них вату. Оля же любит мои платья, которые я обычно покупаю где-то в Европе", – призналась Юля.
Также сестры Фреймут, которые внешне похожи, заговорили о различиях. По словам Юли, их отличает практичность. "Оля не знает, сколько стоит молоко. И на какой станции метро выйти. Она и метро не знает", – отметила девушка.
Напомним, недавно на своей странице в Instagram Ольга поделилась фото младшей дочери Евдокии, которой через несколько месяцев исполнится два года. На снимке малышка позирует с игрушечной коляской. Евдокия выглядит, словно маленькая принцесса – в розовой фатиновой юбке, белых колготках и водолазке.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram