Ольга Фреймут отвела 3-летнюю дочку в школу: редкие фото

Телеведущая показала своих подросших детей

Телеведущая Ольга Фреймут, которая примет участие в шоу "Танці з зірками-2020", отвела своих детей в частную школу. На странице в Instagram звезда показала совместное фото с младшей дочерью Евдокией и сыном Валерием.

На снимках Фреймут запечатлена с черной макси юбке и бежевом кардигане, с сумочкой на длинной цепочке и собранными волосами.

"Первый день школы. Евдокия впервые пошла в с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы – дочь побежала к учителю с большой радостью", – рассказала Ольга в подписи к публикации.

Ольга Фреймут с детьми Фото: instagram.com/freimutolia

В кадре ведущая держит за руки 4-летнего сына Валерия и 3-летнюю Евдокию. Отметим, что дети Фреймут носят защитные маски, а вот сама телезвезда – нет.

Евдокию и Валерия Ольга Фреймут родила в браке с генеральный продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко. Старшую дочь Злату ведущая родила от британца Нила Митчелла.

О младшей дочери Ольги Фреймут и ее собственной смотрите в сюжете:

Напомним, ранее Ольга Фреймут показала, как выглядела восемь лет назад.

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