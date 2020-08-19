Ольга Фреймут отвела 3-летнюю дочку в школу: редкие фото
Телеведущая показала своих подросших детей
Телеведущая Ольга Фреймут, которая примет участие в шоу "Танці з зірками-2020", отвела своих детей в частную школу. На странице в Instagram звезда показала совместное фото с младшей дочерью Евдокией и сыном Валерием.
На снимках Фреймут запечатлена с черной макси юбке и бежевом кардигане, с сумочкой на длинной цепочке и собранными волосами.
"Первый день школы. Евдокия впервые пошла в с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы – дочь побежала к учителю с большой радостью", – рассказала Ольга в подписи к публикации.
В кадре ведущая держит за руки 4-летнего сына Валерия и 3-летнюю Евдокию. Отметим, что дети Фреймут носят защитные маски, а вот сама телезвезда – нет.
Евдокию и Валерия Ольга Фреймут родила в браке с генеральный продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко. Старшую дочь Злату ведущая родила от британца Нила Митчелла.
О младшей дочери Ольги Фреймут и ее собственной смотрите в сюжете:
Напомним, ранее Ольга Фреймут показала, как выглядела восемь лет назад.
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