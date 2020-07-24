Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Фреймут показала, как выглядела восемь лет назад – фото

Сегодня, 17:35

Ведущая опубликовала снимок времен "Ревизора"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила поностальгировать. В своем профиле в Instagram знаменитость опубликовала архивное фото, которое было сделано ровно восемь лет назад.

"Так хочется вернуться в тот день. Июль 2012", – подписала снимок ведущая.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Поклонники артистки отметили, что ей очень идет такой образ и написали в комментариях десятки комплиментов: "Помню вас такой. Были прекрасные времена. Спасибо", "Насколько помню, в этом платье снималась программа "Ревизор" в 2012 году в Киеве", "Почти не изменилась", "Вы как дорогое вино, с годами становитесь только лучше", "Очень красивая", "Очень хорошо с такой прической. Платье тоже супер с курткой", "Оля, вы нисколько не изменились. Вероятно, есть какой-то секрет. Очаровательная женщина".

Ольга Фреймут показала свою дочь – смотрите видео:


Напомним, что Ольга Фреймут в платье за 2000 евро восхитила поклонников элегантностью. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в платье почти за 2000 евро (около 60 000 грн) от модного бренда Chloé. Ранее полуобнаженная Ольга Фреймут вызвала споры в Сети.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
У украинской ведущей новостей в эфире выпал передний зуб: она все объяснила, видео Телеведущая Иванна Онуфрийчук выходит замуж Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи
телеведущая Ольга Фреймут
Реклама

Новости партнеров

Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Не вошли в Playboy: в Сеть слили горячие фото Бузовой
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери

Популярные статьи

Сегодня, 15:43Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

Сегодня, 14:22Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес – 51! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

Сегодня, 11:17Events

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 09:29Fun

Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
Любимица Ямы из «Танців з зірками» показала совершенное тело
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять