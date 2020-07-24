Ольга Фреймут показала, как выглядела восемь лет назад – фото

Ведущая опубликовала снимок времен "Ревизора"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут решила поностальгировать. В своем профиле в Instagram знаменитость опубликовала архивное фото, которое было сделано ровно восемь лет назад.

"Так хочется вернуться в тот день. Июль 2012", – подписала снимок ведущая.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Поклонники артистки отметили, что ей очень идет такой образ и написали в комментариях десятки комплиментов: "Помню вас такой. Были прекрасные времена. Спасибо", "Насколько помню, в этом платье снималась программа "Ревизор" в 2012 году в Киеве", "Почти не изменилась", "Вы как дорогое вино, с годами становитесь только лучше", "Очень красивая", "Очень хорошо с такой прической. Платье тоже супер с курткой", "Оля, вы нисколько не изменились. Вероятно, есть какой-то секрет. Очаровательная женщина".

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Напомним, что Ольга Фреймут в платье за 2000 евро восхитила поклонников элегантностью. Знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в платье почти за 2000 евро (около 60 000 грн) от модного бренда Chloé. Ранее полуобнаженная Ольга Фреймут вызвала споры в Сети.

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