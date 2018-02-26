Ольга Фреймут пришла на вечеринку в белом платье за две тысячи долларов

Сегодня, 09:01

Свой наряд известная телеведущая дополнила красными туфлями

Ольга Фреймут. Фото: Instagram
Ольга Фреймут. Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут похвасталась стильным и нежным образом. На днях Ольга посетила церемонию награждения премии Chance Travel Awards, которая прошла в столичном пятизвездочном отеле.

Для светского мероприятия Фреймут выбрала короткое платье кремового цвета от французского бренда Chloé, стоимостью 2025 долларов. Свой наряд известная телеведущая дополнила красными туфлями.

"Найкращі коліжанки зустрілися", – подписала кадр в соцсети звезда.

"Вам дуже личить така зачіска", "Які ви худесенькі", "Ви неймовірні", "Супер фото", – комментируют пользователи в Instagram.

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Фото: Instagram    

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Напомним, Ольга Фреймут на странице в Instagram процитировала свою книгу по этикету. Фреймут дала советы, как правильно плакать перед мужчиной. Свое мнение касательно советов Ольги Фреймут, высказал ведущий Сергей Притула, опубликовав  на странице в Facebook свои "рекомендации".

Ранее Ольга Фреймут в интервью "Сегодня" рассказала об отношениях с дочерью Златой, как совмещала съемки в проекте "Від пацанки до панянки" с заботой о детях, и как ухаживает за собой.  
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Источник:

"Сегодня"

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