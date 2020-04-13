Ольга Фреймут рассказала о потере близкого человека

В Вербное воскресенье не стало духовного наставника телеведущей

Праздник Вербного воскресенья, который прошел 12 апреля, не для всех обернулся радостью. Ольга Фреймут, которая ранее впервые показала лицо младшей дочери, рассказала о потере близкого человека, которого не стало в светлый день.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

На своей странице в Instagram телеведущая Ольга Фреймут разместила пост, в котором сообщила печальную новость. Дело в том, что вчера ушел из жизни духовный наставник Фреймут – отец Василий Репиневский.

"Сегодня, в светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, отец Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнения и вера – это все от Него. Первое причастие Златы, новоселье, большие и мелкие события моей жизни – были по благословению отца Василия", – сообщила Ольга.

INSTAGRAM

Звезда призналась, что в детстве хотела попасть в монастырь и перед уроками посещала ежедневные литургии. Однако отец Василий посоветовал будущей телезвезде служить Богу по-другому:

"Он видел мое призвание. Всегда поддерживал и молился... Он святой, я это знаю, только жалею, что так и не успела попрощаться. Неописуемые сочувствие семье. Отче, как теперь этот мир будет без Вас?", – написала Фреймут в соцсети.

В сюжете смотрите, почему Ольга Фреймут скрывала лицо младшей дочери:

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут высказалась об отношениях с отцом своей старшей дочери Златы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться