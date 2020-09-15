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Ольга Фреймут рассказала, почему хотела уйти из "Танців з зірками"

Сегодня, 11:40

По словам ведущей, подготовка к прямому эфиру далась ей нелегко

Телеведущая Ольга Фреймут недавно переболела коронавирусом. В воскресенье, 13 сентября, она впервые вышла на паркет "Танців з зірками-2020" со своим партнером Ильей Падзиной. Судьи проекта раскритиковали танец звезды, а она, в свою очередь, призналась, что едва не покинула шоу.

На странице в Instagram Фреймут разместила видеозапись их с Падзиной выступления. В описании ведущая рассказала, как долго она готовилась к эфиру, и что даже уговаривала партнера отказаться от участия в шоу.

INSTAGRAM

"Самба. Далась тяжело. Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов – 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться", – написала Фреймут в соцсети.

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Она добавила, что в прямом эфире станцевала только "какой-то эскиз от задуманного", но впредь не позволит страхам заставить ее отказаться от своей мечты.

Фолловеры Ольги поддержали ее в комментариях: "В вас верят ваши поклонники, и вы верьте в себя! Вы невероятная! Мечтаю быть похожей на вас".

Напомним, что в третьем выпуске "Танців з зірками-2020" Ольга Фреймут и Екатерина Кухар устроили перепалку.

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