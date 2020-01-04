Ольга Фреймут растрогала признанием о Сергее Притуле

Ведущая ответила на вопросы поклонников в соцсети

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно попалась на лжи, призналась, что скучает по Сергею Притуле. Звезда украинских шоу рассказала о своем отношении к бывшему коллеге, отвечая на вопросы подписчиков.

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Так, на своей странице в Instagram Оля Фреймут предложила фолловерам задать ей вопросы, из которых она выбрала 10 самых, на ее взгляд, интересных, а ответы разместила в insta-сториз.

Поклонники Фреймут интересовались, как звезда держит себя в форме, почему она не будет принимать участие в новом сезоне "Від пацанки до панянки", а также скучает ли по своему коллеге.

"Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда", – сказала фанам Ольга.

Фото: instagram.com/stories/freimutolia/

Напомним, что Фреймут и Притула долгое время работали вместе. Они были ведущими "Подъема" и "Кто сверху?", а затем поссорились. В интервью телеканалу "Украина" Сергей Притула откровенно рассказал, почему не общается с Ольгой Фреймут.

Ранее Владимир Зеленский наградил Сергея Притулу орденом "За заслуги" III степени.

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