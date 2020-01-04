Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ольга Фреймут растрогала признанием о Сергее Притуле

Ведущая ответила на вопросы поклонников в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно попалась на лжи, призналась, что скучает по Сергею Притуле. Звезда украинских шоу рассказала о своем отношении к бывшему коллеге, отвечая на вопросы подписчиков.

Смотрите сюжет об отце Сергея Притулы:

Так, на своей странице в Instagram Оля Фреймут предложила фолловерам задать ей вопросы, из которых она выбрала 10 самых, на ее взгляд, интересных, а ответы разместила в insta-сториз.

Поклонники Фреймут интересовались, как звезда держит себя в форме, почему она не будет принимать участие в новом сезоне "Від пацанки до панянки", а также скучает ли по своему коллеге.

"Скучаю. Потому что я из тех, кто если любит, то навсегда", – сказала фанам Ольга.

Фото: instagram.com/stories/freimutolia/

Напомним, что Фреймут и Притула долгое время работали вместе. Они были ведущими "Подъема" и "Кто сверху?", а затем поссорились. В интервью телеканалу "Украина" Сергей Притула откровенно рассказал, почему не общается с Ольгой Фреймут.

Ранее Владимир Зеленский наградил Сергея Притулу орденом "За заслуги" III степени.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Разве это плохо?": Регина Тодоренко прокомментировала получение награды в России Теща Сергея Притулы может избежать наказания за ДТП с участием ребенка Ольга Фреймут показала, как выглядела в 12 лет
ведущая Сергей Притула Ольга Фреймут
Реклама

Новости партнеров

Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
Спадкоємець Ванги побачив майбутнє Заворотнюк
Спадкоємець Ванги побачив майбутнє Заворотнюк
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:59Fun

Лучшие колядки на Рождество 2020

Сегодня, 10:05Fun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

Вчера, 15:00Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 09:04Техно

Ниже плинтуса: дешевый смартфон Nokia рухнул в цене

2 январяEvents

Гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака: день обещает выгодные предложения

2 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

2 январяFun

Странная поза пары возлюбленных удивила пассажиров метро: видео

2 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

2 январяШоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

2 январяEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

2 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

2 январяПсихология

Три вопроса, которые помогут узнать о мужчине максимально быстро

2 январяТехно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

2 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Новости партнеров

Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Супруг Фриске Шепелев пожертвовал сыном ради новой любви
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
Петросян отреагировал на слухи о своей свадьбе
«Его унесло в море»: брат Михаила Боярского утонул в Болгарии
«Его унесло в море»: брат Михаила Боярского утонул в Болгарии
Алессандра Амбросио в мини бикини нежится на солнце
Алессандра Амбросио в мини бикини нежится на солнце
"Все молчат": Азиза расстроена из-за вечера памяти Началовой