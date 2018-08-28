Ольга Фреймут: "Рекомендаций от меня ждут даже в аптеках и самолетах"

Ведущая рассказала "Сегодня" о съемках нового шоу и встрече с Эллен ДеДженерес

Ольга Фреймут. Фото: пресс-служба

Накануне премьеры шоу "ОЛЯ" его ведущая рассказала "Сегодня", как решилась на такой проект, о жизни после "Ревизора", как проваливала кастинги из-за внешности, о своих бывших бойфрендах и воспитании троих детей.

— Ольга, помните свою первую реакцию, когда продюсер Виктория Бурдукова озвучила вам свои мысли о создании шоу "ОЛЯ"?

— Первой адаптировать "Шоу Эллен ДеДженерес" предложила Анна Жижа, шеф-редактор "Ревизора". Это было в 2012 году. Тогда об Эллен (Эллен ДеДженерес — телеведущая, обладательница 11 премий "Эмми". — Авт.) никто в Украине не знал. А Аня — редактор современный, она вдохновлялась творчеством легендарной американки. Я как раз собралась переходить на другой канал. Руководство Нового канала уже тогда рассчитывало на меня в роли ведущей ежедневной программы в формате Шоу Эллен. Но я взвесила силы и отказалась. Не была готова к такому вызову, не хватало жизненного и профессионального опыта.

— Кому пришла идея назвать шоу именно вашим именем?

— В октябре мы с Викторией Бурдуковой и Анной Жижей полетели в Лос-Анджелес на смотрины формата. На нас также хотели посмотреть. Украина — единственная страна, которой Warner Bros. доверили свой формат. Полгода американские коллеги изучали меня, смотрели программы с моим участием, мы посылали им презентационные видео и фото. В Голливуде мы провели почти неделю: попали на шоу Эллен, где нас любезно посадили рядом с мамой ведущей. Коллеги показали закулисье, рассказали о специфике производства, познакомили с ключевыми людьми программы.

Однажды во время делового ланча Дэвид МакГир, исполнительный вице-президент, и человек, который с первого дня создает шоу Эллен, в разговоре со мной сказал важные слова. Программа должна создаваться обо мне и на основе моего мировоззрения. У нас и без того не было в планах копировать Эллен — она такая единственная. Но я тогда получила, как благословение, — уверенность, что мне есть что показать зрителям. Тогда же Дэвид предложил назвать программу "ОЛЯ". Нам такое лаконичное название понравилось сразу.

— Сколько процентов в шоу будет импровизаций, а сколько — заранее прописанных в сценарии реплик?

— К сожалению, работать по сценарию я не умею. Как соавтор программы я позволяю себе импровизировать. Хорошо, что руководитель проекта Олег Боднарчук в такой моей особенности видит преимущества, а не недостатки. Как можно действовать по сценарию, когда снимаешь сюжеты? Ты не знаешь, что будет происходить в кадре — с актерами мы не работаем, все живые люди, программа строится на неожиданности. Например, мы задумали сделать бесплатную туристическую экскурсию по неизвестному Киеву на двухэтажном автобусе. Людей снимала скрытая камера. Я была гидом, которого никто не видит. Весь сюжет построен на описании того, что я вижу за окном, и комментирую я в реальном времени, без подготовки.

Студийные интервью готовятся со сценаристами, редакторами и режиссерами. А мы с Олегом Боднарчуком выражаем идею, задача команды — ее доработать, дополнить и воплотить в жизнь. Я вообще горжусь командой. За производство проекта взялся продакшен Томы Тевзадзе "Lucky Cat", о таком и мечтать не решишься.

— Расскажите о самой встрече с Эллен ДеДженерес. Давала она какие-то советы вам, как вести шоу?

— Наша встреча с Эллен состоялась за кулисами ее шоу. Нас познакомил Дэвид МакГир. Она — такая миниатюрная, с голубыми глазами, в скромном джемпере, совсем не показалась мне простой. Передо мной стояла Звезда: уверенная, спокойная, окутанная какой-то магией. Мы пошутили о моей младшей дочери Евдокии, от которой я тогда убежала в Америку ради встречи с Эллен. Иве (уменьшительное от Евдокия. — Авт.) тогда было 2 месяца, я кормила ее грудью. Приходилось на каждом шагу сцеживать молоко, чтобы оно не исчезло. Эллен похвалила меня, сказала, что также сбежала бы. Мы говорили о команде и о том, что на Эллен коллеги молятся. Эллен объяснила такую приверженность сотрудников высокими зарплатами, которые она всем платит, обняла меня и пожелала удачи. А потом познакомила со своей мамой.

— После премьеры уверена, на вас обрушится новая волна критики. Как вы намерены с ней бороться?

— Никак. Люди будут удивляться, любоваться, критиковать. Такого проекта на экранах Украины еще не было, а все новое принято воспринимать революционно. Мы это понимаем, и ко всему готовы. Но я рассчитываю на хороший вкус моей аудитории.

— Режиссером проекта стал Олег Боднарчук. Когда вы с ним познакомились?

— Олег стал руководителем проекта, и мне очень с ним повезло. Он отвечает за все процессы и является идеологом. Впервые мы познакомились на съемках новоканальского проекта "Шоумастгоуон", а дружить стали в 2013 году. Именно Олег убедил меня стать ведущей "Голоса". Я тогда колебалась, ведь в таких масштабных шоу о ведущих даже не вспоминают. Это же программа под исполнителей. Впрочем, после выхода проекта в эфир люди начали писать обо мне — возмущаться и хвалить. Цель была достигнута: я вызвала эмоции, а это на телевидении важно.

Я восхищалась уникальным видением Олега. Он — художник, который не вписывается в стандарты и правила. Как и все великие люди, он очень независимый. Я даже мечтать не могла, что Олег согласится взяться за наш проект! Помню, мы искали руководителя ток-шоу, а моя подруга, которая обладает даром ясновидения, позвонила и сказала, что уже на небосклоне появилась фигура человека, с которым у нас будет прочный творческий союз и который очень мне поможет. И действительно — Боднарчук неожиданно согласился. Мне повезло.

— И что в его работе вам импонирует больше всего?

— Олег — как цвет папоротника. Его ищут все, но не находят. А я его нашла.

— Продолжите фразу: "Благодаря "Ревизору"...

— ... у украинцев выросла самооценка.

— Смотрели вы выпуски с Николаем Тищенко и другими ведущими? Как можете прокомментировать их работу в кадре?

— По вечерам у Златы в комнате работает Новый канал. Мы вместе любим пить чай и делиться новостями дня. Вот там я имею возможность иногда увидеть Николая Тищенко. Он — другой, но хорошо, что дело, которое я начала, имеет продолжение. Лекарства нужно принимать курсом. Я начала лечить украинский сервис, а коллеги продолжают. И это самое важное.

— Сегодня, посещая естораны, гостиницы, что вам чаще всего говорят?

— В ресторанах до сих пор меня боятся. Начинают бежать, мыть пол, толкать друг друга, чтобы подошли к столику. После моих телевизионных ревизий и инспекций люди спрашивают совета даже невпопад. В банке мужчина растерялся, когда увидел, но спросил, можно ли здесь обслуживаться. В магазинах, аптеках, школах, в самолете — везде спрашивают, рекомендую ли я это место. Меня так радует доверие моих зрителей. Это по-детски мило.

— Вы были ведущей многих проектов на украинском ТВ. Расскажите на примере нескольких, как вы туда проходили кастинги? Уверена, как и у многих, в вашей карьере были случаи, когда вы проваливали пробы. Расскажите об этом.

— Сейчас на кастинги не хожу. Телевизионный мир маленький: все знают, чего от меня ждать. В прошлом году искали ведущую на масштабное телешоу. Меня пригласили на кастинг. Я спросила: "Почему?" Ответили, что на пробы идут все. Но я — не все. Никуда не пошла. Шоу ведет другая.

Я вообще верю в судьбу — все, что мне принадлежит, будет моим. Как-то на кафедре телевидения меня не взяли за нестандартную внешность — у меня был кривой зуб, носила брекеты, очень скромно одевалась. Длинные волосы, юбка — потенциальная жительница монастыря. Туда, кстати, меня тоже не взяли. Но видите — теперь я телеведущая, меня узнают даже пьяницы на лавочках. Прохожу, а в спину слышу: "Фреймут пошла". Признание публики — сложный кастинг. А другие — такие себе личные предпочтения отдельных людей.

— На данный момент вы поддерживаете отношения со своими бывшими мужьями? Какая была основная причина, почему ваши союзы распадались? Кто был инициатором?

— А почему вы говорите во множественном числе? Владимир — мой первый законный муж. Остальные были бойфрендами. Ни по кому не скучаю — все отвечают определенной эпохе моей жизни и моей эволюции. Скажи, с кем ты спишь — скажу, кто ты. Когда смотрю назад, еще раз убеждаюсь в справедливости жизни. Я встречалась с тем, кому была ровней. Неуверенная девочка, провинциалка, которая была счастлива работе официантки… Такой мне очень тогда подходил несовершенный Нил Митчелл. Несчастливая безработная женщина, которая не представляла, красивая она или страшная, — судьба выдала мне Сашу Р. Когда начала работать над собой, не ждать подачек ни от кого, поверила и полюбила себя — появился очень мудрый и зажиточный В. А когда я стала ровней своему мужу, мы поженились. Из отношений всегда уходила первой, даже когда не хотелось. Сильная интуиция давала знать, что время прощаться. За ноги никого не хватала. Я верю, что когда женщина одинока, нужно немного усовершенствоваться — и достойная вторая половинка обязательно найдется. Я на себе это правило проверила. А быть с кем попало — грех. Не для этого нас мама родила.

— Вы долго скрывали свои отношения с Владимиром (Владимир Локотко — гендиректор Нового канала. — Авт.). Это была больше его инициатива или ваша?

— Это была инициатива Володи. Он понимал мою популярность, и не хотел нанести грязи в наши отношения злыми домыслами и очернениями. Я тогда была беременна Валерием. Меня тешило слышать догадки о том, кто отец ребенка.

— Как он сделал вам предложение?

— На Рождество. Мы катались на лыжах в Австрии. Я сидела в кресле, снимала ботинок, пальцы замерзшие. А Володя в такой момент, когда я вся растрепанная и растерянная, и позвал замуж.

— Если ли у вас возникают споры, кто первым идет на мировую?

— Мы обязательно ссоримся, но на личное стараемся не переходить. Я считаю конфликт переходом отношений на более высокий уровень. Мне нравится мириться первой. Но часто не успеваю: муж обнимает, и мы будто не спорили. Моя бабушка учила не ложиться с обидой спать. Так жаль тех людей, которые тратят ценные дни на молчание и ненависть. Я ценю каждую секунду своего брака, поэтому извиниться перед любимым мне легко. На самооценку это не влияет.

— Не исключаете, что решитесь на еще одного ребенка?

— Я не планировала выходить замуж и быть многодетной мамой, но у Бога было другое видение. Точно знаю: на аборт не пойду никогда. Меня дети сделали мной. Ради Златы я получила работу в утреннем шоу "Подъем" на Новом канале. Я стояла на бирже труда, дочери было несколько месяцев. Мы с ней вяло гуляли спальными районами Киева мимо свалки и облупленных многоэтажек. Я тогда была никем, сама тарабанила коляску с ребенком и пакет с продуктами с рынка в вонючий лифт. И как-то посмотрела на свое красивое дитя с золотыми локонами, и пообещала, что обязательную вырву нас с такого упадка. И мне удалось.

Валерий и Евдокия наполнили жизнь смыслом. Я смело отказываюсь от неинтересных людей и событий. И пусть так не принято в шоубизе, где со всеми надо дружить, но мне интереснее покататься с детьми на велосипеде, чем обедать с людьми, которые для меня скучны.

— Как вам удается сегодня совмещать работу и воспитания троих детей? Кто ваш главный помощник?

— Чтобы все успевать, приходится делать тысячи дел одновременно. Ничего не откладываю на потом, сплю 5—6 часов. Бегаю, а не хожу. Быстро говорю, и желательно по делу. Мы с мужем много времени посвящаем детям, Владимир не пропустил еще ни единого купания малышей. Я читаю им вечерние сказки, пою колыбельные. Приготовление еды для детей не доверяю никому. Как-то увидела, как няня облизала ложку, а другая бросила в кипяток замороженную курицу, которая льдиной упала в кастрюлю... И решила: готовить буду сама.

Нам помогают моя и Володина мамы, мой папа, моя сестра. И, конечно, у нас есть домашние помощники и няни. Но, даже при таком коллективе, у меня нет времени присесть и выпить чаю. Делаю глоток — и бегу отбирать у Валерия дудочку, чтобы он случайно не ударил Евдокию.

— Кем мечтает быть Злата в будущем?

— Злата мечтает стать режиссером-постановщиком больших шоу. И этой мечте уже много лет, поэтому я вижу, что дочь не шутит. А еще Злата занимается стилем младших брата и сестры, покупает им модные кроссовки и одежки. Но нянчиться долго терпения нет: она еще сама ребенок, у которого очень плотный школьный и внешкольный графики. Все трое любят друг друга.

— О слухах о себе. Какие самые невероятные сплетни о себе вы читали в сети?

— Я читала, что будто запретила людям есть лук и ходить в туалет. Откуда такое берется? А еще слышала, что я раскидывалась котами, как тряпками.

— С какими из вредных привычек вы продолжаете бороться, а с какими уже смирились?

— У меня нет вредных привычек, разве что кофе. Мои дети первым словом после "мама" и "папа" сказали "кофе". Я галичанка, этот напиток мне делала бабушка, когда мне было три года. Я могу жить без еды, но без кофе — никак. Когда-то в "Ревизоре" на съемки возила с собой кофейную машину, потому что в украинских гостиницах кофе ужасный.

— В вашей биографии уже есть пару кинопроектов. Есть желание и планы дальше продолжать этот путь? Какую из последних увиденных картин можете посоветовать нашим читателям?

— Я плохая актриса, поэтому от приглашений сняться в кино отказываюсь. В последнее время такие поступают. Но ради детских амбиций порочить искусство не хочу. Пусть каждый занимается своим делом. Посоветовать ничего не могу, мало смотрю телевизор. В кинотеатре была давно. Много читаю, это мне больше радости приносит. В самолетах разве могу что-то посмотреть. Последнее, что понравилось — сериал "Корона", о британской королевской семье.

— В книге об этикете вы даете различные советы девушкам, как себя вести в той или иной ситуации. Но ваш тонкий сарказм и юмор не всегда понятен, особенно многим юным "панянкам". Не боитесь, что не все могут правильно вас понять, и принять ваши рекомендации буквально?

— Эта книга для панянок с хорошим чувством юмора. Для моих поклонниц, которые понимают, что я им хотела сказать. Это не книга советов. Это книга — эмоция. Моя личная. А каждый советует, как для себя.

— Есть у вас близкие друзья в шоу-бизнесе, кому вы можете позвонить даже ночью? Считаете ли вы себя частью шоу-бизнеса?

— Нету. Я ни с кем близко не дружу. Но есть те, которым я могу позвонить утром и в обед, и они мне всегда рады. К шоу-бизнесу я не отношусь, но влияние на его развитие имею.

— Вспомните, когда вас впервые узнали на улице. Что вы при этом чувствовали? И как сейчас реагируете, когда вас узнают?

— Меня начали узнавать еще в "Подъеме". Фамилию Фреймут запомнили не сразу, поэтому звали просто "Белая, что с Педаном и Притулой "Подъем" ведет". Сейчас я мало хожу по улицам города, больше времени провожу в машине. Но когда люди улыбаются, я улыбаюсь в ответ. Когда обнимают — искренне обнимаю. Меня очень тешит, что особенно нежно относятся ко мне дети. Их как раз не обмануть — значит все делаю правильно.

— В 2013 году мы с вами общались на съемках проекта "Войны миров". И тогда вы категорично сказали, что больше никогда не выйдете замуж. Как часто сегодня за собой замечаете, что нарушаете свои обещания? Какие амбициозные планы и цели вы ставите перед собой на ближайший год?

— Я жива. Я каждую секунду меняюсь, и это нормально. Сейчас мне хочется создать проект, который сделает атмосферу в обществе теплее. И в каждом продемонстрирует ребенка.