Украинская телеведущая в платье от Виктории Бекхэм поздравила с именинами Ольги

Ведущая разместила снимок с поздравлениями в Instagram

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Сегодня, 24 июля, Ольги празднуют свои именины. В честь этого украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила всех женщин и девушек по имени Ольга с праздником. Она опубликовала фото, на котором позирует в элегантном желтом платье от знаменитого британского дизайнера и экс-солистки группы Spice Girls – Виктории Бекхэм.

"У святої Княгині Ольги був сильний характер. Вона вміла любити. Зі святом, дорогі Олі!", – подписала фото Фреймут.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Подписчицы ведущей поспешили поздравить ее в комментариях: "Дякую, і вас зі святом!", "Зі святом всіх Олюсь!", "И Вас с праздником! Мира и добра!", "Вітаю з Днем ангела вас, Олю!", "Дякую Олічка, Вас також з святом. Всього Вам найкращого, діткам здоров`я а Вам натхнення та кохання. Ми княгині і повинні ними бути завжди".

Отметим, что по церковному календарю 24 июля – день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги, это день ее смерти. Вдова великого князя Киевского Игоря правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регентши при малолетнем сыне Святославе.

Напомним, дочь Ольги Фреймут удивила сеть "взрослым" внешним видом. Ранее Ольга Фреймут показала кадры со съемок проморолика ее шоу.