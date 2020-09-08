Ольга Фреймут вылечилась от коронавируса: "Полностью истощает душу"

Ольга откровенно рассказала о неприятных симптомах коронавируса

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась с поклонниками радостной новостью: она поборола коронавирус, о чем сообщила на своей странице в Instagram. Также Ольга описала свои ощущения и эмоции, которые она испытывала во время борьбы с вирусом.

Фреймут призналась, что болезнь началась у нее с сильной головной боли, от которой ее не могли спасти ни одни медикаменты.

"Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, что лежу под колесами грузовика. Думала – из-за тренировок. Впоследствии начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест. На следующий день получила положительный результат", – делится Ольга.

Ведущая Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

После получения результата теста у Ольги полностью исчезло обоняние, она не могла нормально есть несколько дней, вместо этого – пила много воды и витамина С. Фреймут также отметила, что болезнь истощила ее в эмоциональном плане.

"Эта болезнь полностью истощает душу, погружает в апатию. У меня были мутные и темные мысли. Самое страшное в коронавирусе – его коварный индивидуальный подход. Для кого-то он мягкий, для кого-то – фатальный. Мне повезло, но я прошу вас не примерять мою историю на себя, не обманывать себя, и если есть сомнения, обращаться к врачу. Пусть Богородица хранит вас и родных", – написала Ольга.

Напомним, Никита Ломакин заразился коронавирусом, а Сергей Бабкин вылечился и предупредил поклонников о коварности вируса.

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