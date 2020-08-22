Ольга Фреймут заразилась коронавирусом – СМИ

Ведущая должна участвовать в шоу "Танці з зірками-2020"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заразилась коронавирусом. По информации СМИ, из-за болезни телезвезде пришлось отменить все свои планы, в том числе и рабочие. Напомним, что Ольга Фреймут стала звездной участницей нового сезона "Танців з зірками", который стартует уже 30 августа.

Сама Фреймут пока не комментирует информацию о заражении COVID-19. Пресса же пишет, что накануне знаменитость должна была вести ежегодную церемонию награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", но из-за болезни ей пришлось отказаться от работы. Она также отменила все свои ближайшие рабочие планы.

Вероятно, мы не увидим Ольгу Фреймут на проекте "Танці з зірками-2020", однако официального сообщения от организаторов шоу на данный момент нет.

Ольга Фреймут и Илья Падзина Фото: instagram.com/ilyapadzina

Напомним, что партнером Ольги Фреймут на паркете стал молодой танцор и хореограф Илья Падзина. Ольга призналась, что очень переживала из-за реакции аудитории на ее участие в шоу.

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