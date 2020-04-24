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Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения: что произошло

Украинская телеведущая, скорее всего, больше не вернется в кадр

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:34

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее заговорила о новаторских интересах своей дочери, в интервью журналистке Наташе Влащенко на ее YouTube-канале заявила о том, что она, скорее всего, больше не вернется в кадр.

"Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают вести те проекты, которые я хочу – "Ревизор" или "Инспектор". Когда я ушла, там появились новые ведущие. Территория уже занята", – заявила Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Звезда также рассказала об очень низких рейтингах ее последних проектов, а также раскрыла вероятные причины неудач.

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"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, – расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", – резюмировала телеведущая.

В сюжете смотрите, почему Ольга Фреймут скрывала лицо младшей дочери:

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут высказалась об отношениях с отцом своей старшей дочери Златы.

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интервью телевидение Ольга Фреймут
Источник: Сегодня
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