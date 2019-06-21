Ольга Горбачева призналась, что спасло их брак с Юрием Никитиным

Узнайте, кто из украинских знаменитостей представляет жизни без йоги

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Україна", узнали у известных артистов, как они относятся к йоге. Оказалось, брак одной звездной пары спасла именно такая практика, а некоторые более 18 лет изучают асаны и различные упражнения из йоги.

Сегодня Международный день йоги. Это молодой праздник – ему всего пять лет. Да и 20 лет назад мало кто слышал о йоге. Все изменила Мадонна – певица посадила в позу лотоса весь Голливуд. С тех пор йога – модный вид тренировок во всем мире. В программе "Ранок з Україною" рассказали, кто из украинских звезд не представляет жизни без йоги, а кто как услышит о "позе воина" за сердце хватается.

"Когда разогревается полностью тело, и ты начинаешь его тянуть в разные стороны: ноги, руки, спину – тело становится податливым. После тренировки ты понимаешь, что ничего жирного, мучного и сложного для твоего желудка не нужно, а хочется есть только легкую пищу", – комментирует Виталий Козловский в эфире канала "Україна".

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Пока другие ходят на йогу время от времени, известный дизайнер Андре Тан сам кого хочешь научит.

"Я просто уже 18 лет занимаюсь йогой и могу сказать одно – не было бы йоги, не было бы и Андре Тана. С помощью упражнений ты можешь с собой договариваться – ты чувствуешь свое тело", – поделился Андре Тан.

Андре Тан Фото: instagram.com/andre_tan_official

А вот Олю Горбачеву больше заинтересовали духовные практики по йоге. Певица поразила своим заявлением.

"Йога спасла и нашу с мужем семью, – рассказала Оля Горбачева в эфире "Ранку з Україною". – Йога дает такой бонус-эффект – где-то за полгода практики человек прекращает употреблять алкоголь, есть мясо. И когда муж все это прекратил делать – у него вновь открылись глаза: "Как же я вообще мог оставить такую ​​девушку?".

Оказалось, десять лет назад, когда вся Украина обсуждала громкий развод певицы с продюсером Юрием Никитиным – она ​​увлеклась йогой. И не пожалела.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева Фото: instagram.com/gorbachovaolga

И какой бы прекрасной ни была йога, подходит она не всем, например, Ирина Билык предпочитает более активные виды тренировок.

"Йога – это вообще не для меня! Я люблю, чтобы все было энергично...", – комментирует Ирина Билык.

Мнение поп-дивы разделяет и известный актер Сергей Комаровский, но ему практика не подошла по другой причине.

"Как-то я в спортклубе нашел себе мастера по йоге и говорю: "Вот надо мне спину поправить". Посетил первый урок, а на второй уже не пошел, так как у меня очень все разболелось", – комментирует свое отношение к йоге Сергей Комаровский.

Сергей Комаровский Фото: instagram.com/sergokiev

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также рассказали о звездных парах, которые занимаются йогой.

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