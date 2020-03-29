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Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы о COVID-19

В настоящее время актриса чувствует себя хорошо

Инна Петрова
Сегодня, 20:05

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко недавно переболела коронавирусом. Сейчас звезда чувствует себя лучше, и делится с поклонниками информацией о недуге. В своем Instagram Куриленко ответила на самые популярные вопросы о COVID-19.

На этой неделе появилась информация о том, что коронавирусом заразились герой украинского "Холостяка", а также известные российские исполнители Игорь Николаев и Лев Лещенко. А вот тест на коронавирус вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Фото: AFP

Ольга Куриленко поделилась с фолловерами личным опытом излечения от нового вируса. Более того, "девушка Бонда" отметила, что ей ежедневно поступают вопросы о коронавирусе.

Так, Ольга опубликовала пост с несколькими слайдами, в которых ответила на самые популярные вопросы от подписчиков. Оказывается, актриса запретила своей матери приезжать в гости, а лечилась она парацетамолом.

INSTAGRAM

Куриленко добавила, что из-за дефицита тестов, повторный тест на коронавирус она не сделала, а у ее сына никаких симптомов не наблюдается.

Смотрите сюжет о звездах, которые заразились коронавирусной инфекцией:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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