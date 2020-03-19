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Ольга Куриленко не лечится от коронавируса: заявление актрисы

Медики посоветовали звезде принимать парацетамол при высокой температуре тела

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:34

Всемирно известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко еще в начале недели заявила, что заразилась коронавирусом. Звезда находится в Лондоне, однако не в больнице, а на самоизоляции. Недавно Ольга Куриленко объяснила, почему борется с коронавирусом в одиночку.

А недавно на своей странице в Instagram актриса рассказала, как протекает болезнь, и сообщила, что лечения как такового ей не назначили (что не удивительно, ведь его на данный момент не существует). Препараты, которые ей приписали медики, либо имеют симптоматическое действие, либо направлены на укрепление иммунитета.

Ольга Куриленко борется с коронавирусом
Ольга Куриленко борется с коронавирусом
Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

В то же время, по словам Куриленко, ей становится лучше, а температура тела нормализовалась.

"Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем, кто болеет, хорошего выздоровления", – написала Ольга.

Солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин сделал тест на коронавирус. Подробности в сюжете:

Отметим, Ольга Куриленко – далеко не единственная звезда, которая стала жертвой пандемии. Сегодня.Lifestyle рассказали, кто из знаменитостей заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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